Tradiční hokejbalové derby mezi celky Berouna a Nového Strašecí přineslo tentokrát jasnou výhrou domácích 5:1. Ti tak potvrdili první místo v tabulce druhé nejvyšší soutěže, nicméně výsledek úplně neodpovídá. Rozhodla totiž produktivita, a tu měli Kelti o moc lepší.

Kelti Beroun v derby I. ligy porazili vysoko Nové Strašecí 5:1. | Foto: SK Kelti 2008

Nejvíc vidět to bylo ve druhé třetině, která rozhodla. Oba celky do ní šly za vyrovnaného stavu 1:1, ale zatímco Strašecí hrálo a v šancích troskotalo na výborném gólmanu Güntherovi, domácí dali tři góly. Z přesilovky Krbec, pak dal dorážkou svou druhou branku kanonýr zápasu Chromek a nakonec se z úhlu prosadil i Taufer. Kelti tak rázem přejížděli bubáky 4:1 a bylo jasno. V závěru ještě Hrabár pověstnou dělovkou upravil v přesilovce na konečných 5:1.

Rytíři získali další zkušenosti, po dvanácti letech se do klubu vrací Smoleňák

"Ale vítězství jsme utrpěli," přiznal kouč vítěz Roman Novák s tím, soupeř nebyl horší a byl jen týmem, kterému dělalo větší problém zakončení. "My se dostali velmi lacino do třígólového trháku. Přežili jsme strašidelnou pasáž mezi 20. - 30. minutou, kdy jsme kupili chybu za chybou a děkovali nejednou Kubovi Güntherovi, štěstěně či špatně střílejícím hostům, že míčky nemířily do branky. Ve třetí části jsme hru naštěstí zpřesnili, zlepšili a soupeř neměl síly na zvrat. Podobných výpadků bychom se příště měli vyvarovat, protože nás mohou stát zápas," varuje Roman Novák.

Jeho tým nyní zamíří do Ústí, kde si zahraje proti Vlčí smečce. Naopak Strašecí hraje v neděli od 14 hodin doma Na Kocourku a budějovický Pedagog, který je předposlední, potřebuje porazit. Byla by to teprve druhá výhra v ročníku.

Kelti 2008 Beroun - HBC Nové Strašecí 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Branky a nahrávky: 8. Váca (Chromek, Patzenhauer), 18. Krbec (Horel, Taufer), 21. Chromek (Kohout, Hrabár), 23. Taufer, 34. Hrabár (Taufer, Günther) - 11. Lev (Javůrek)