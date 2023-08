/FOTOGALERIE/ Nejstarší evropský závod v terénním triatlonu Xterra Czech v Prachaticích absolvoval v polovině srpna s úspěchem berounský borec František Bulava. Svoji věkovou kategorii jasně ovládl s brutálním náskokem.

František Bulava | Foto: se svolením F. Bulavy

Byl to vrchol domácí sezony, závod navíc spadá do série Světového poháru. Bulava toužil po roční závodní pauze, způsobené zdravotními problémy, hlavně dojet ve zdraví do cíle. Povedlo se.

Startovní pole bylo nabito zvučnými jmény, vždyť kromě jiného startoval i olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý! Plavaní bylo naplánováno ve třech okruzích, Bulava se pořád snažil držet soupeřů. Na kole pak musel vyšlápnout nekonečné stoupání na proslulý Libín, vyjel tam společně s veteránem Janem Děbnárem.

"Já byl lepší v kopcích a on zase na rovinách a ve sjezdech - tady jsem mu docela záviděl jeho celoodpružený stroj. Kousek za Libínem jsem ho radši ve sjezdu pustil před sebe a pak ho už v technických sjezdech nedojel. Přeci jenom s mým hardtailem (pouze přední odpružená vidlice) to dost dobře nešlo. Šlapal jsem ale "full gas". Singl trek nad Prachaticemi jsem si náramně užil!" vyprávěl František Bulava, jehož na konci kola už chytaly křeče do vnitřní strany stehen, a tak měl obavy z běhu. "Polkl jsem energetickou tabletu a pak gel a nějak se to rozeběhlo. Nicméně na začátku druhého kola se křeče opakovaly, a pak naštěstí pěti stech metrech pomalého běhu zmizely," ulevil si Berouňan.

Před vrcholem stoupání ho předběhl další veterán Karel Jirák a Bulava nebyl schopen se ho udržet, i když hodně snažil. V seběhu navíc zakopl, naštěstí bez následků. Do cíle doběhl na 98. místě (281 startujících) a první v kategorii M55-59 - s náskokem 9:10 min!

"V takový výsledek jsem ani nedoufal. Bonusem je slot na MS v italském Molvenu. Velké horko, kopce, kořeny, kameny a v běhu křeče si vybraly svoji daň. Byl jsem totálně rozbitý a šťastný, že to mám za sebou. Byl to po organizační stránce nejlepší a také nejtěžší závod, jaký jsem kdy jel. Poděkování letí řediteli závodu Michalu Pilouškovi a také přítelkyni Hance za skvělá fota," dodal František Bulava, jehož nyní čekají dva menší závody a pak MS v Itálii.

Výsledky: ZDE