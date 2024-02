Češké golfisky začaly špatně, ale Kousková málem vyletěla až do elitní desítky

Dobrý start do golfové Ladies European Tour se povedl Sáře Kouskové. Na turnaji Magical Kenya Ladies Open (price money fond 300.000 EUR) se stala vítězkou 3. dne a celkově dělenou 16. hráčkou turnaje. Odváží si tak body do světového a olympijského žebříčku. Další Češky Kristýna Napoleaová ani Jana Melichová na úvod sezony cutem neprošly. Všechna děvčata by měla v létě startovat na berounském vrcholném turnaji série - Tipsport LET.

Sára Kousková | Foto: Premier Sports