Start byl v Lochovicích nad křižovatkou u mostu přes Litavku a trasa vedla směrem ke Lhotce, v polích uhýbala do lesa na severním svahu Plešivce. Cíl byl na území městyse Jince u Čertovy kazatelny na vrcholu „Olympu Brd“.

Za startovní čáru hlavního závodu se postavilo celkem 191 běžců. Zvítězil běžec s číslem jedna Petr Pechek z Kerteamu před Milanem Hochmutem ze Spartaku Rožmitál pod Třemšínem a reprezentantem AC Falcon Rokycany Janem Šnebergem. Ti také obsadili první tři místa v kategorii mužů do 39 let.

Pechek doběhl závod za necelou půlhodinu v čase 24:04. Celkově šestý byl vítěz katergorie do 69 let Miloš Smrčka z BK Říčany, hned za ním zdolal trasu vítěz kategorie do 49 let Jiří Rosol z Loko Beroun. V kategori do 59 let byl nejlepší Josef Poduška z AC Tepo Kladno, mezi juniory Jaroslav Sedláček z Únetic u Prahy a v kategorii nad 70 let zvítězil Oldřich Šmída z TJ Marathonstav Úpice.

Z žen byla nejlepší Lujza Slavíková z Prahy. Stala se rovněž vítězkou kategorie do 34 let. Jako jediná se vešla do půlhodiny časem 29:35. To hlavního organizátora Miroslava Biška i ostatní pořadatele jistě potěšilo, neboť dosud měl traťový rekord Ivany Sekyrové z roku 2011 hodnotu 26:32. Jako druhá doběhla vítězka kategorie do 44 let Pavla Fričková z Olympu Praha. Jako třetí z žen se dostala do cíle Andrea Frantová z Loko Beroun.

Nejlepší v kategorii do 54 let byla Svatava Řechková z Oxygenu Příbram, do 64 let Eva Klampflová z týmu Vrchaři Vrchlabí, v dorostenkách kralovala Markéta Kramolišová z TJ Stodůlky a nejlepší závodnicí nad 65 let se stala Dana Svobodová reprezentující Pivovar Zlosyn.

Současně probíhaly běžecké soutěže dětí. Pro ně bylo vypsáno šest dívčích a šest chlapeckých kategorií v délce od 50 do 800 metrů. Trasa vedla uličkami na levém břehu Litavky.

Miroslav Maršálek