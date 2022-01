Předpokládám, že po krvavých incidentech byste si asi další cestu do Kazachstánu rozmyslel. Mám pravdu?

Je to tak. Závody tam asi hned tak nebudou. Maximálně pod záštitou armády, policie. Tour of Almaty byla akce první kategorie, objevila se tam i známá jména z větších týmů. Ti by do toho asi také nechtěli.

Když odhlédneme od nepokojů a životní úrovně, jak na vás prostředí působilo?

Srovnal bych to s Čínou, kde jsem jel rok předtím. Almaty je také velkoměsto, všude velké nové baráky. Musíte vyjet z města, ale zase bylo poznat, že řidiči nejsou na cyklisty zvyklí. Skoro jsme se až báli. Ale co se týče přírody, tak dál to bylo krásné, ta země by měla turistům co nabídnout.

Obvykle je sport apolitický, nebo se tak tváří, ale třeba loni Bělorusku vzali mistrovství světa v hokeji. Nehrozí problémy i stáji Astana?

Těžko říct, tohle je spíš na někoho, kdo se víc angažuje.

Bývalý cyklista Leopold König už něco na Twitteru naznačil…

On už byl během kariéry v tomhle směru aktivní. Ale to je ojedinělý případ. Cyklisté jsou většinou opatrní, pohybují se takříkajíc ve svém klidném písečku a moudra nikomu neříkají.

Pojďme tedy k vám. Loni jste jezdil za Spartu, teď jste přestoupil do ATT Investments, který má prý smělé ambice. Co mi k tomu povíte?

Užívám si to. Ačkoliv jde o týmy na první pohled stejné úrovně, tady mám úplně jiný komfort. Rozdíl v zajištění a přístupu je diametrálně odlišný. Nemusíme dělat nic jiného než trénovat, stará se o nás spousta lidí.

Dá se říct, že Sparta byla spíš amatérský tým?

Úplně ne, ale starali se o nás jeden, maximálně dva lidé. To je hodně málo.

Stejně jako mnohé další sportovce, i vás ovlivnil koronavirus. Hlavně v roce 2020 se moc nejezdilo. Neuvažoval jste tehdy o konci kariéry?

Ano. Já zrovna přestoupil do malého týmu z Příbrami, kde jsem měl dostávat výplatu, ale neviděl jsem nic. V dubnu jsem proto musel nastoupit do Penny.

Cyklista za kasou?

Přesně tak. Roznášel jsem zboží, seděl za pokladnou. Zprvu jsem na kolo neměl ani pomyšlení, ale za týden už mi chybělo. Tréninky, parta.

Trenéři z ATT Investments si prý potrpí na speciální vyšetření kvůli výkonnosti. Co všechno před sezonou absolvujete?

Je toho opravdu víc. Třeba jsme dostali krabičku k uchycení na stehno a ona zkoumala okysličení svalu v zátěži. Nebo zvedání zátěže při uchycení kola, což doprovázely odběry kvůli laktátu. A taky jsme měli dýchací masku.

Poslední otázka: kdo je vaším vzorem?

Líbí se mi pojetí Wouta van Aerta. A ještě bych zmínil Mathieuho van der Poela. Oni dokážou kombinovat více druhů cyklistiky, nejsou vyhranění, nejde jim jen jedna věc. Dařilo se jim v cyklokrosu, na silnici zvládnou časovku, spurt i dlouhé úseky.