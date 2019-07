Beroun - Začaly prázdniny a s nimi pokračují pro plavce i dálkové závody na otevřené vodě, kde sbírají své body do celkového pořadí Českého poháru.

Hned první sobotu 29. 6. se sjeli plavci z celé ČR na Sečskou přehradu, kde se uskutečnil další ročník Memoriálu Miroslava Kroufka. Za Lokomotivu Beroun se na start 10km postavili Tadeáš Neliba 03 a Jiří Sabo 04, pro Jiřího to byla navíc na této distanci premiéra. Další plavkyní, která si přijela premiérově „vyzkoušet trať“ byla Karolína Emma Nelibová 07 a to na distanci 5km. Jiří se do své první "desítky“ pustil odhodlaně, zvládl ji výborně a nakonec i v mohutném finiši vybojoval skvělé 5. místo mezi kadety. Stejně hrdinně se postavila na start své první „pětky“ starší žačka Karolína Emma Nelibová. Nejen, že svou trať zvládla s plným nasazením, ale navíc všechny překvapila, když v cíli prohlásila: „Zítra to dám znova“. Poslední z výše jmenovaných plavců Tadeáš Neliba, na své trati 10km nedal nikomu ze soupeřů šanci a stylem start - cíl si ve své kategorii dojel pro zlato a stal se i absolutním vítězem celého memoriálu.