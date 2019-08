Račická Labe Arena hostila první srpnový víkend juniorské Mistrovství Evropy v dálkovém plavání.

Dálkové plavání. Mistrovství Evropy juniorů a na fotce zleva David Ludvík a Tadeáš Neliba. | Foto: LoBe

Na umělém kanálu byly v jednotlivých věkových kategoriích na programu individuální závody na 5, 7,5 a 10 kilometrů. Na pětikilometrové trati se představili plavci a plavkyně ve věku 14-15 let, na prostřední trati věková kategorie 16-17 let a na nejstarší plavce ve věku 18-19 let čekal závod na 10 kilometrů.