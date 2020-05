O těchto tématech jsme hovořili s novým prezidentem Jockey Clubu ČR generálem Josefem Bečvářem. „S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem i poslancem a šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou jsme jednali o naší situaci a našli u nich porozumění,“ řekl Deníku Josef Bečvář s tím, že dostihy se rozeběhnou jako první sport v Česku.

Jaké jsou tedy vaše představy o zahájení sezony?

Slovo sportoviště je v případě dostihových závodišť, a to platí zejména o pražské Chuchle Areně, zavádějící. Jeho rozloha je obrovská. Vejde se na ni zhruba padesát fotbalových hřišť. Mohou vzniknout sektory, které splňují počet předepsaných osob, které by se nepotkávaly.

Kdy se tedy ve Velké Chuchli začne jezdit?

Při splnění patřičných hygienických a bezpečnostních opatření odstartuje pražská sezona 24. května. Samozřejmě ještě bez diváků, majitelů koní a sponzorů. Prvních cvalových dostihů se dočkáme už v pondělí 18. května v Mostě, kde se uskuteční Memoriál Rudolfa Deyla. Ještě o dva dny dřív se v Chuchli představí klusáci.

Dotkli jsme se nejvýznamnějšího dostihu Českého derby. Kdy se poběží?

Určitě ne v původním termínu 28. června, ale koně, jejich majitelé, jezdci a příznivci se této zkoušky dočkají 6. září. Letos je derby výjimečné. Čeká nás jubilejní stý ročník a pořadatel přichystal na původní termín spoustu zajímavých doprovodných akcí. Vím, že se je snaží přesunout na nový termín, a pokud se situace dramaticky nezhorší, derby by se mělo uskutečnit s diváckou účastí.

Nejvíc problémů přináší současný stav tříletým koním, kteří mohou absolvovat klasické dostihy včetně derby jen v tomto věku…

Kdybych měl čtenářům, kteří nemusí být zcela zasvěceni do dostihové problematiky, situaci krátce vysvětlit, tak by takový kůň vlastně nemohl získat „rodný list“. Věřím, že se v tomto směru všechno podaří, byť se zpožděním, uskutečnit.

Funkci prezidenta Jockey Clubu jste převzal poměrně nedávno a horší rok jste si asi nemohl vybrat. Přesto, co byste chtěl v dostizích změnit nebo zavést?

I když koronavirus zbrzdil práce na dostihové koncepci do roku 2025, rozhodně je nezastavil. Právě tato koncepce, v níž každá část má svého gestora, je pro dostihy nesmírně důležitá. Další věcí je zajištění generálního sponzora. Jeho jméno zatím neprozradím nechci to zakřiknout. Mohu ale říct, že jednání jsou v závěrečné fázi, a věřím, že tato důležitá součást budoucnosti dostihového sportu se brzy stane realitou.