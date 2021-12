Do Berouna putuje jedenáct medailí ze zimního šampionátu

O druhém prosincovém víkendu se rozjeli po celé republice mladší a starší žáci plaveckého oddílu Lokomotivy Beroun k vrcholu své velmi náročné sezony - Zimnímu mistrovství České republiky. Tam toužili zúročit svou každodenní tréninkovou dřinu a také práci svých trenérů. Čtrnáctiletí odjeli pod vedením trenérky Anety Pokorné na poslední žákovské mistrovství do Prostějova (příští rok už budou v juniorské kategorii), zatímco třináctileté žactvo čekala cesta do Mladé Boleslavi a 12tiletí odjeli bojovat do Litoměřic.

Zuzka Křížová (5 medailích) a Matouš Synek (6 medailích) | Foto: LoBe

V Prostějově „úřadovala“ jedna z největších hvězd Lokomotivy Beroun Zuzana Křížová, která svou trenérku Anetu Pokornou nezklamala. Ze šesti startů získala neuvěřitelná Zuzka na mistrovství ČR pět medailí a to dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Již dávno známá a velmi nadějná berounská plavkyně si s přehledem vybojovala dvě zlaté medaile a to na 200 a 400 volný způsob, kde ovládla celý prostějovský bazén a získala si neuvěřitelný náskok i nad ostatními plavkyněmi. Fantastické závody předvedla také na 100 metrů motýl kde si dohmátla pro stříbrnou medaili a za 50 a 100 metrů volný způsob přidala do své sbírky dvakrát bronzovou medaili. Dalším berounským plavcem byl Martin Hončík, který si zaplaval tři osobní rekordy a podíval se hned třikrát do top 10 plavců České republiky ( 8. na 100 metrů polohový závod, 10. na 100 metrů prsa a 200 metrů polohový závod). Dobře zaplaval i jeho oddílový kolega Aurelius Theodor Klíma. Okresní přebor: Ženská? Problém. Půvabná fanynka byla lepší než automaty V Mladé Boleslavi výrazně do předních umístění zasáhl svěřenec Anety Pokorné Matouš Synek, který zvítězil v několika disciplínách a domů si přivezl hezkou sbírku zlatých medailí. Čtyři tituly mistra ČR si vyplaval s přehledem na 400 a 1500 metrů volný způsob, kdy na patnáctistovku nechal za sebou své soupeře cca 25m a 200 metrů polohový závod a 200 metrů prsa. V disciplínách 200 metrů volný způsob a 400 metrů polohový závod získal stříbro. Dalším berounským plavcem, jenž se probojoval na mistrovství, byl Antonín Volmut. Ten nakoukl do elitní desítky na 200 metrů prsa, když skončil na krásném desátém místě (17. na 100P). V Litoměřicích byli Adam Baštýř a Alex Metyš na mistrovství ČR nováčky. Nyní se utkali se soupeři z celé ČR a předvedli své nejlepší výkony co start to osobní rekord. Adam se probojoval do TOP 10 hned dvakrát na 100 a 200 metrů znak ( 11. na 100K, 14. na 50K a 200K, 18. na 100PZ). Alex skončil 18.na 200Z,,20. na 400K, 22. na400PZ a 23.200K. Mistrovství se plavcům Lokomotivy Beroun velice vydařilo a proto vedení klubu gratuluje nejen všem závodníkům, ale také jejich trenérce Anetě Pokorné a kolektivu dalších trenérů.