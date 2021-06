Oba celky v uplynulé sezoně naskočily párkrát do dorostenecké extraligy, ani ta se však jako ostatní amatérské soutěže nedohrála.

Podle zkušeného Romana Nováka nehráli Kelti na výsledek, protože chtěli dostat do hry všechny čtyři formace. „Kvůli tomu jsme se však hůř dostávali do tempa. Každopádně to byl přátelák,“ připomněl Roman Novák.