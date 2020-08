Po oba dny mistrovství v Plzni bylo velké horko. Jak jste se s tím vyrovnávala?

Moc jsem si to nepřipouštěla a šlo to. Že bylo čtyřiatřicet stupňů, jsem zjistila až zpětně (směje se). I když běžet brzy ráno nebo večer by bylo rozhodně příjemnější. Já jsem v sobotu šla steepl s vodním příkopem, takže se člověk docela i osvěží.

Jak těžký byl vůbec závod na tři kilometry překážek?

Nejtěžší závod, co jsem zatím běžela. Překážky mi vůbec nevycházely. Znalci ví, že překážky na steeplu připomínají spíš dřevěné klády a prostě neuhnou, když do nich narazíte (usmívá se). Což se mi koleny povedlo hned několikrát. Normálně mě překážky baví i jdou, ale tohle bylo od začátku do konce trápení.

Někdy na této trati dochází k bolestivým pádům…

To je pravda. Nevím, jestli mé zmíněné trápení bylo předzávodním stresem nebo tím, že jsme přijeli ze soustředění a nohy byly ještě unavené. S každou nepovedenou překážkou jsem se víc a víc bála, abych nespadla na té další. Ke konci už jsem je chodila s došlapem. Je trochu zázrak, že jsem to doběhla (zvesela odfukuje).

Je bronzová medaile pravou odměnou za tu dřinu?

Největší, jsem strašně ráda, že se to povedlo. I když původně jsem si chtěla závod i užít a zaběhnout si osobák.

Je to vaše první medaile mezi dospělými. Jaké byly ohlasy?

Ano, první medaile z MČR dospělých (zasněně). Pro mne celkově nejbolavější medaile a velké trápení pro mého trenéra Luboše Dryáka, který musel sledovat mé kolize na překážkách.

Druhý den jste nastoupila na 1500 metrů a bylo z toho šesté místo. Jste spokojená?

Do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli patnáctistovku mám běžet. Moc jsem toho nenaspala, bolela mě otlučená kolena. Nakonec rozhodlo to, že je to moje nejoblíbenější trať a taky jsem chtěla jet zafandit kamarádům. Nakonec jsem ráda, že jsem jela.

Závod byl pro vás i soupeřky hodně na krev.

Upřímně, vůbec jsem nečekala po náročné sobotě takhle rychlý čas (úsměv). V cíli mi bylo trochu líto, že jsem to nerozeběhla odvážněji.

Jaké byly oslavy?

Slavili jsme v zeleném bazénu u kamarádů v Plzni (chechtá se). Teď už se zase soustředím na další závody.

Co při nich chcete dokázat?

Chtěla bych si zlepšit osobní rekordy na hladkých tratích, kde nic nepřekáží (směje se). A nezabít se na steeplech, co ještě poběžím. Sezonu máme posunutou až do konce září, za což jsem ráda, protože mám po zkouškách i praxi na berounské interně, tak můžu běhat s čistou hlavou.

Zdroj: Jiří Kottas