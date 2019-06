To prozradila při krátké zastávce ve vlasti, kdy v pražské Botanické zahradě (k úžasu návštěvníků) zasadila lípu velkolistou. „Nejsem žádná velká zahradnice, ale jako malá jsem doma ve Špindlu zasadila borovici,“ smála se dvojnásobná olympijská vítězka.

Užíváte si období po další úspěšné sezoně?

Létám po světě, bavím se a trénuju. Třeba jsem absolvovala focení s Bryanem Adamsem, kterého úplně miluju, to bylo nejvíc. Taky jsem teď pozvaná na Roland Garros, tak se snad potkám s Rafaelem Nadalem.

Co vám během focení se slavným zpěvákem nejvíc utkvělo v paměti?

Byl to neuvěřitelný zážitek. Dokonce jsem bydlela u něj doma, takže vlastně můžu říct, že jsem spala v jeho posteli. (smích) Bylo to fakt senzační, úplně jiné focení, než na jaké jsem byla zvyklá. Já se většinou pořád směju, tady po mně chtěli vysloveně modelkovské pózy. Bylo těžké nesmát se.

A setkání s Nadalem? Je mezi mnoha sporty, kterým se věnujete, také tenis?

Ten jsem hrála jen jako malá, asi do čtyř let. Sleduju ho ale pořád, alespoň grandslamy. Mými idoly byli vždy Roger Federer a právě Nadal. Když tedy přišla nabídka od sponzora, kterého máme společného, abych přijela na Roland Garros, nedalo se to odmítnout.

Probíhá hokejové mistrovství světa a vy máte hokej v krvi, vždyť vaším dědečkem je bývalý mistr světa Jan Klapáč. Díváte se na zápasy z Bratislavy?

Samozřejmě je sleduju, dostávám u toho záchvaty. Teď zrovna pojedu na nedělní zápas našich s Rakouskem. Vezmu si dědečkův dres. Jen se trochu bojím toho, že jsem dostala lístky do skyboxu. Tam jsou všichni takoví nóbl a uhlazení a já tam budu řvát a křičet. No, musejí si zvyknout. (smích)

A takto fantasticky fandíte hokejistům při MS vy:

Vypadá to, že jste v jednom kole. Řekněte: umíte vůbec odpočívat?

Já na nějakou normální dovolenou moc nejsem, nejlíp si odpočinu u sportu. Neumím si představit být bez něj, prostě mě baví. I když mi ho fyzioterapeuti na pár dnů zakážou, stejně se nakonec utrhnu a jdu alespoň na kick-box nebo na beachvolejbal.

Nadchla jste se také pro windsurfing, dokonce jste zvažovala, že byste se v něm zkusila dostat na letní olympiádu. Už vás to přešlo?

Závodění mě pořád láká, ale i tak mám těch sportů docela dost. Celou zimu se někde štrachám se spoustou vybavení a bylo by hodně náročné přidat si další přes léto. Nic tedy zatím nechystám. Ale je fakt, že se mi loni ozvala jedna francouzská firma, která vyrábí vodní prkna a plachty, jestli by mi prý nemohli nějaké poslat. Tak jsem řekla, že jo.

Stýská se vám už po závodech v nové lyžařské a snowboardové sezoně?

Stýská se mi. Jsem závodní typ a už mám absťák, do září to musím vydržet. Příprava ale probíhá dobře. V minulé sezoně jsem se naučila spoustu věcí, kdybych mluvila o lyžařské technice, bylo by to na mnohahodinové vyprávění. Snad to všechno vstřebám.

Na lyžích je asi pořád co zlepšovat, co ale snowboard, na kterém jste letos počtvrté v řadě opanovala Světový pohár? Máte vůbec motivaci dál vítězit?

Motivaci určitě pořád mám, baví mě závodit a vyhrávat. Podívejte se třeba na Marcela Hirschera, ten taky pořád vyhrává a motivaci má. Navíc ty křišťálové glóby jsou hezké věci a já je chci mít doma. Nějaké místo na ně ještě mám.