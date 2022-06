"Předpověď počasí byla hrůzostrašná, ale to co o víkendu a hlavně v neděli nastalo, předčilo naše očekávání. Nejen v našich řadách se ukázalo, že neskutečné vedro a horko dovede předvést nám všem, co všechno zvládne. Proto si myslím, že nejen trenérům, partě starších veslařů z řad dorostenců a juniorů, kteří sem přijeli pomoci, ale i samotným žákům, kteří v tomto počasí a horku podávali vrcholné výkony patří obrovské díky. Ačkoli jsme zde byli za topinky a pekli se, spálili se, dovedli jsme tu být jako jedna velká parta a navzájem se podržet a pomoci si, když bylo nejhůře. Zároveň všem závodníkům patří velký obdiv. Pro náš klub vybojovali z pátečních rozjížděk v 13 disciplínách a 27 jízdách dvakrát finále D, devětkrát finále C, sedmkrát finále B a osmkrát finále A," těšilo Růženu Sehnoutkovou z vedení klubu.