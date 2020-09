Nenechte si ujít příležitost vidět na vlastní oči závodit mistry ve svých disciplínách. Nabité startovní listiny slibují parádní podívanou. Všichni jste srdečně zváni!

Závod ve skoku do výšky žen zahájí pořadatelé z A.C. Tepo Kladno na Městském stadionu Sletiště v 15:30 hod.

V poli věhlasných závodnic nebude chybět účastnice olympijských her z r. 2008, 2012 a 2016 Levern Spencer ze Svaté Lucie s osobním rekordem 1,98 m. Levern je zároveň sedminásobnou účastnicí mistrovství světa, dvojnásobnou medailistkou Panamerických her a dvojnásobnou medailistkou her Commonwealthu.

Velkou soupeřkou jí určitě bude Yuliya Chumachenko z Ukrajiny s osobním rekordem 1,94 m. Yuliya je úřadující mistryní světové univerziády a účastnicí olympijských her v Riu.

Další skokankou do výšky bude i řecká národní šampionka Panogiota Dosi, jejíž osobní rekord činí 1,86 m.

Přijďte povzbudit české i zahraniční atlety v jejich vzájemných sportovních soubojích. Vstup na Sletiště bude zdarma.

Pořadatelé mítinku v čele s jeho ředitelem Jakubem Kubálkem vás v rámci 6. ročníku Kladno hází a Kladenské memoriály zvou na atletiku světové úrovně.

Zdroj: AC Tepo Kladno

