Svaz i kluby volají: Na florbal. Kampaň má vrátit děti ke hře v kolektivu

Na florbal! Tak zní heslo kampaně Českého florbalu, která má jasně ukázat, že tenhle oblíbený sport je po vynucené koronavirové pauze zpátky. A v plné síle. Už je to pořádně dlouho, co si mohli florbalisté na všech úrovních, výkonnostních i věkových, pěkně pospolu zatrénovat tak, jak na to byli zvyklí. Teď už ale znovu můžou kluci a holky trávit čas se svou oblíbenou partou.

Filip Šuman vede český florbal od roku 2002 a o víkendu byl znovu zvolen viceprezidentem Mezinárodní florbalové federace. Jeho nejbližší výzvy? Světové hry v příštím roce a mužské MS 2018 v Česku. | Foto: ČTK/Ondřej Deml

„Máme za sebou těžké období, ale nyní se pomalu navrací vše do starých kolejí a my máme radost, že se vrací i naši florbalisté. Jsem nadšený, když vidím tu chuť, s jakou nyní všichni sportují a doufám, že se vše bude zase blížit tomu, na co jsme byli dříve zvyklí,“ říká Filip Šuman, prezident Českého florbalu. Florbaloví nadšenci se museli v minulých měsících spolehnout jen sami na sebe, maximálně na tréninky před počítačovou obrazovkou. K návratu má pomoci právě i nová kampaň #naflorbal. I samotné kluby se do restartu pustily opravdu s vervou. ✅| Na florbal! Tak zní heslo kampaně, která má jasně ukázat, že náš oblíbený sport je definitivně zpátky. A v plné síle. Přijměte výzvu, označujte nás na sociálních sítích, používejte hashtag #NaFlorbal a pomozte znovu plnohodnotně restartovat florbal!? https://t.co/5vfLm39IEr — Český florbal (@ceskyflorbal) May 3, 2021 Nejen na profesionálních hřištích, ale i na jakémkoliv volném plácku můžeme vidět děti s florbalovými holemi a typicky děrovaným míčkem. „To je výhoda florbalu,“ říká Martin Musil z pražského florbalového klubu Bohemians a dodává: „Hrát ho můžete prakticky kdykoliv a kdekoliv. Hráči stačí oblečení do haly a ostatní vybavení mu zapůjčí klub nebo škola. V rámci kroužku jsou náklady opravdu minimální. Pro hráče, kteří se chtějí účastnit soutěží a hrají za některý z klubů, které nabízejí komplexní podmínky, vychází celkově sezona (jeden rok) pro hráče zhruba na 15 000,- Kč – v ceně jsou klubové příspěvky, zápasy, letní soustředění a základní vybavení.“ OBRAZEM: Šťourání v nose u florbalistů? Lejstra, fronta a debata o podvádění Přečíst článek › Florbal navíc může hrát opravdu kdokoliv, kluby se navíc na svých trénincích nezaměřují pouze na florbal samotný, jde ale o celkový sportovní i osobnostní rozvoj. „Při tréninku dětí klademe největší důraz na zábavu a všestrannost. S postupem věku se specializace rozrůstá a čas s florbalkou narůstá. V dětských týmech je pro nás také důležité naučit hráče a hráčky základním pravidlům sportování i životního přístupu, ať už jde třeba o slušné chování, poctivý přístup a fair play. U nás je rovný každý s každým a často mladí florbalisté získají z oddílu partu kamarádů na celý život,“ shrnuje Musil. Své o tom ví i ambasadoři projektu Filip Langer, juniorský mistr světa, a Jana Christianová, reprezentantka a brankářka extraligového Chodova. „Osobně vnímám florbal jako něco důležitého. Vždy jde o odreagování od studentského, pracovního nebo běžného života. Také to, že parta a celá skupina jde za nějakým cílem, považuji za velice silnou věc. Kolektiv navzájem motivuje, umí se i podržet,“ zdůrazňuje Langer. „Myslím, že je hrozně důležité vrátit děti ke sportu. Nejlépe samozřejmě k florbalu, ale prostě k nějakému pohybu celkově, protože dlouhou dobu teď děti neměly možnost zapojit se do sportovního dění. Pohyb je pro děti hrozně důležitý, stejně tak kolektiv, a to nejen ten školní,“ doplňuje Christianová. Chtěli byste hrát florbal a nemáte vybraný žádný klub?

Český florbal připravit pro všechny zájemce na svém webu podstránku, kterou najdete na této adrese, kde si zájemci dle svého bydliště či preferencí vyberou ten správný klub. V České republice je více než 400 klubů a prakticky v každém větším městě je na výběr více oddílů. Odpadá tak i stres a náklady s dojížděním na delší vzdálenost za svým oblíbeným sportem.