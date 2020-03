A v neděli může dvacet tisíc lidí do Edenu na derby pražských „S“. „Dobrá zpráva pro fotbal jako takový,“ uvedl Martin Malík, šéf Fotbalové asociace České republiky.

V praxi to ale neznamená definitivní jistotu. „Akce nad pět tisíc osob by měly být hlášeny na krajskou hygienickou stanici. Na ní jsou další opatření,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Otázkou tedy je, jaký postoj kvůli šíření koronaviru zvolí hygienici. Sportovci by však přivítali, kdyby vše běželo podle plánu. „Hrát bez fanoušků je proti podstatě sportu,“ dodal Malík.

Ačkoliv… Část veřejnosti to za současné situace vidí jinak. Třeba konkrétně slávisté do Edenu v posledních dnech volaly desítky lidí a ptaly se na možnosti. „Vstupenku lze vrátit,“ vzkázala Slavia. Z vyprodaného zápasu je najednou utkání nejistoty. Vrácené lístky (půjde údajně o stovky míst) se znovu objeví v prodeji. „ Jste-li v karanténě nebo máte virové onemocnění, vzdejte se účasti na nedělním derby,“ dodali funkcionáři.

Razantní opatření v Itálii

Hokejové prostředí bylo také na trní. Atraktivní finiš extraligy láká do arén rekordní počet diváků. „Jsme rádi, že fanoušci nedojde-li ke změně nepřijdou o vyvrcholení jednoho z nejdramatičtějších a současně nejnavštěvovanějšího ročníku soutěže v dějinách. I nadále platí, že další postup závisí na pokynech Bezpečnostní rady státu nebo jiných, k tomu příslušných úřadů a institucí,“ zmínil tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Slovo změna je podstatné. Kupříkladu v Itálii už přikročili k razantním opatřením. Fotbalová liga se bude hrát před prázdnými tribunami. „Měli bychom chránit zdraví fanoušků,“ vysvětlil ministr sportu Vincenzo Spadafora.