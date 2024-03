Beroun, Králův Dvůr a celý okres, to k sobě se sportem pasuje. Anketa to opět potvrdila. Na podiu Plzeňky se vystřídaly desítky sportovců, trenérů, osobností, vše pod moderátorskou taktovkou Radka Šilhana.

Hlavní cenu si odnesl plavec Tomáš Míka. Tedy neodnesl, protože ji za něj musel převzít David Ludvík. Tomáš bohužel dostal zápal plic… Mistr republiky, reprezentant, jemuž jen těsně unikl limit na ME, ale letos - pokud se stihne dát do pořádku, se o něj pokusí znovu.

Zvítězil před kanoistkou Alžbětou Veverkovou ze Sokola Králův Dvůr, což je mimo jiné mistryně Evropy do 23 let v kanoistickém maratonu. "Betty" navíc stíhá studovat medicínu, o to větší respekt zaslouží.

Třetí byl vyhlášen dynamický střelec Zdeněk Liehne, čtvrtý z ME v Řecku a zároveň čtvrtý muž světového žebříčku, v němž figuruje víc než tisícovka borců.

Mezi týmy porota dala nejvíc hlasů hokejbalovým Keltům 2008, kteří v juniorské extralize došli až do finále a teprve tam padli. Druhý je zástupce venkova - SK Chlumec. Jeho fotbalisté vyhráli v roce 2023 suverénně I. A třídu a historicky slavili postup do krajského přeboru. Tam se klub šéfa Radka Vostárka chystá na jaře útočit na lepší příčky tabulky. Třetí skončily hokejistky Berouna. Lvice ovládly loni I. ligu, postoupily po letech do extraligy a jejich hráčky se navíc podílely na bronzových medailích Česka v ringhettu (hokej bez čepelí…). Že se nejmenuje Lvice nadarmo, ukazoval celý večer, kdy se divoce ale skvěle bavily.

Ze tří vyhlašovaných krajánků dorazil fotbalista Martin Vitík. Po skvělých zápasech s Galatasaray a Slavií se adept pro Euro chystá se svou Spartou na Liverpool, přesto si odchovanec Králova Dvora na svoje město udělal čas. Naopak hrdinka MS v hokeji Adéla Šapovalivová musela zůstat ve Švédsku, kde hraje profesionální soutěž za MoDo. A stále lepší tenista Tomáš Mácháč je už ve světové špičce a tedy na turnajovém okruhu. Za oba borce převzali ceny rodiče, za Adéku maminka, za Tomáše táta.

Mezi trenéry dorazil do Plzeňky už zmíněný slavný hokejista Jiří Kučera, mistr světa z roku 1996, kde turnaj uzavřel brankou do prázdné klece Kanaďanů. Kučera aktuálně vede mladší žáky v Žebráku, a tak báječně, že v sezoně ani jednou neprohráli! S ním byla na pódiu také plavecká guru Lokomotivy Beroun Simona Pokorná - předsedkyně, trenérka, organizátorka… Třetí do party Tomáš Horáček postoupil se softbalovými nadějemi Piranhas Beroun na největší evropský turnaj Super Cup.

Osobností Berounska byl vyhlášen atletický trenér Lokomotivy Beroun a velký propagátor královny sportů Jiří Kovanda. Jako trenér se stále angažuje, navíc je úspěšný v chůzi. Skončil třetí na českém šampionátu v kategorii seniorů přes 70 let.

Juniorům vládli Šindel a Piranhas

V kategorii juniorů slaví triumf kanoista Jakub Šindel. Vítěz Českého poháru dorostenců, na dlouhé trati mistr ČR, na krátkých třikrát stříbrný. V mezinárodním klání olympijských nadějí obsadil borec Sokola Králův Dvůr pátou příčku. Do Plzeňky dorazit nemohl, je na soustředění… Ceny brala tedy jeho sestra.

Druhá skončila nadaná plavkyně Sofie Koníčková. Loni získala tři zlaté medaile na zimním šampionátu ČR a zvládla těžkou kvalifikaci i na ten letní.

Třetí je atletický sprinter Lokomotivy Beroun Štěpán Mikula. Mimořádně rychlý žák, který loni zaostal za žákovským českým rekordem o pouhé tři setiny sekundy a byl nejrychlejším Čechem v této věkové kategorii. Startoval i na velkém mezinárodním klání pěti zemí a skončil na stovce na děleném druhém místě.

Mezi mládežnickými týmy vyhráli Piranhas Beroun U11, kteří ve své kategorii vyhráli jak softbalový titul mistra ČR, tak Coachballovou ligu. Druzí jsou dorostenci hokejbalových Keltů 2008, kteří v základní části extraligy ani jednou neprohráli a nakonec po play-off brali bronzové medaile. Za nimi skončily basketbalové kadetky BK Beroun, jimž se loni povedlo postoupit do nejvyšší soutěže a vedou si tam velmi slušně.

Doplňme, že slavnostního vyhlášení se zúčastnila mimo dalších vítaných hostů politická elita Berouna i Králova Dvora včetně starostů Soni Chalupové, Petra Vychodila, poslankyně Věry Kovářové či šéfa středočeské ČUS Pavla Suka.