Zatímco mladší žáci hokejbalových Keltů z Berouna měli zápasový program volnější a po kvalifikaci hned zkraje měsíce je čekaly pouze čtyři zápasy, ženská a dívčí část hokejbalových Keltů měla herní vytížení víc než dostačující. V sobotu v Hlinkách od 13:00 startuje čtvrtfinále Extraligy juniorů proti Třinci. Bude to reklama na play-off i hokejbal, jde o repete z loňska a mezi hráči je spousta nevyřízených účtů. Třaskavější sérii extraliga nenabídne.

Ligovou pauzu si Fretky zpestřily účastí ve Východočeském přeboru | Foto: Kelti 2008

Duben byl pro mladší žáky volnější

Do zápasového rytmu se mladší žáci vrátili po dvoutýdenní pauze až v polovině dubna, když v na domácí ploše naskočili ke dvěma zápasům proti pražskému Rebelu a Elbě z Ústí nad Labem. Delší pauza nebyla na Keltech téměř znát – oba duely bez větších zádrhelů ovládli, což dosvědčuje i braková bilance 16:4. Za jedinou slabší chvilku lze označit druhou třetinu proti Rebelu, kdy mladí Kelti ztratili dvoubrankové vedení a nechali soupeře srovnat krok. Následující minuty ale opět patřily jim a díky dalším čtyřem trefám si došli pro výhru.

Repete s Ústím čekalo mladší žáky hned následující neděli na hřišti v Mladé Boleslavi. I zde ale Kelti potvrdili svoji formu výhrou 5:1, avšak nutno podotknout, že soupeř byl tentokrát útočně mnohem nebezpečnější a pod výsledek se tak výrazně podepsal i Leipert, který zápas zakončil s 95,45% úspěšností zákroků. Oddychovější bylo pak utkání s domácími Tygry, kteří se ke střele dostali pouze devětkrát, oproti 34 pokusům Keltů, což se promítlo i na výsledném skóre 7:0 pro Beroun.

Mladým Fretkám se dařilo proti Novému Strašecí

Stejně jako mladší žáci i žákyně čekalo další přeborové kolo až v polovině dubna, kdy se na Lužinách utkaly s domácím HC Kert Park Praha a hostujícími ceky z Mostu a Nového Strašecí. Po poslední turnajové zkušenosti, kdy mladé Fretky zvítězily v obou zápasech, byla očekávání velká, a i to možná poznamenalo průběh všech tří zápasů. Chyběla lačnost po gólech i bojovnost a z turnaje tak odešly s jedinou výhrou, když těsně 2:1 porazily Novostrašecké.

Na ty narazily v navazujícím kole, a i v tomto případě byly úspěšné, především díky přesné mušce Holé, která hattrickem řídila vítězství dívek 4:2. Tento výkon však nezopakovaly a s Rebelem padly 1:5, když je hned čtyřmi góly počastoval Malý.

Ligovou pauzu si ženy zpestřily účastí ve Východočeském přeboru

I v posledním kole základní části Ligy žen se opakovaly problémy z toho předešlého. Fretky opět zastavila střelecká nemohoucnost a částečně i mentální nastavení. V prvním utkání statečně vzdorovaly druhému celku tabulky ze Svítkova, ale téměř neměly hru směrem dopředu a na branku soupeřek vyslaly pouze tři střely.

Do utkání s Třincem pak vskočily s vervou, kterou ještě hned v úvodu podpořila nabídnutá přesilovka. Tu však neproměnily a těsně po ní samy inkasovaly. To jimi otřáslo, do konce utkání už nenašly efektivní protihru, a i v tomto duelu padly.

Béčko Keltů do play-off vstoupí z druhého místa, žáky stále trápí nestabilita

Základní část Ligy žen tak nezakončily podle představ a do finálového turnaje, který je čeká o prvním červnovém víkendu v Českých Budějovicích, vstoupí nejlépe z předposlední příčky.

Téměř dvouměsíční herní přestávku si podobně jako v minulém roce rozhodly vyplnit účastí ve Východočeském přeboru, který se hraje formátem 3+1 a hned první turnaj se jim povedl na jedničku! Na hřišti v pardubických Polabinách nejdřív ovládly svoji skupinu, v níž se setkaly s domácím celkem a téměř neznámými soupeřkami ze Slovenska, což jim zajistilo přímý postup do semifinále.

V něm opět narazily na hráčky Pardubic, které se jim i podruhé podařilo těsně porazit, když se v 11. minutě po individuální akci prosadila Kondrátová. Ve finále je pak čekal silný Svítkov, proti kterému se Fretkám v poslední době nedaří, což se potvrdilo i tentokrát a po prohře 1:4 se musely spokojit s "pouze" druhým místem.

Matěj Taufer