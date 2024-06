Letos je Tipsport Czech Ladies Open navíc poslední příležitostí zabojovat o olympijské hry, protože den po finále se uzavře konečná nominace šedesáti hráček pro srpnové klání v Paříži, včetně dvou míst pro české hráčky. Nominační karty momentálně drží Klára Spilková a Sára Kousková. Před startem šestého ročníku českého turnaje Ladies European Tour se tak mají diváci, ať už přímo na místě, nebo prostřednictvím přímých přenosů O2 TV Sport, na co těšit.

Opět je zaručena elita, jak domácích, tak zahraničních hráček, kterých se sjede hned 132 z 25 zemí. Český golf má ovšem už čtyři profesionálky, které letos skončily na zahraničních turnajích LET v Top 10 - Kláru Davidson Spilkovou, Sáru Kouskovou, Janu Melichovou a Terezu Meleckou. Jen jedno místo od nejlepší desítky zůstala také Kristýna Napoleaová.

Tři Češky – Davidson Spilková, Napoleaová a Melichová – jsou navíc vítězkami Ladies European Tour z předchozích let a Melichová dokonce předloňskou šampionkou právě z Berouna. Výše uvedenou pětici českých profesionálek startujících na LET doplňuje Tereza Koželuhová, která po velmi solidním prosincovém kvalifikačním turnaji pro LET v Maroku, zahájila sezónu LET / LETAS později.

A budou tu ještě skvělé amatérky, jako juniorská mistryně světa Denisa Vodičková nebo Patricie Macková, které spolu s dalšími profesionálkami Evou Koželuhovou, Šideri Váňovou a Kateřinou Vlašínovou, přinesou nejkvalitnější podívanou z domácího hlediska.

Z aktuálního Top 10 evropského žebříčku Order of Merit se v Berouně ukáže nejméně polovina hráček. Patří mezi ně letošní turnajové vítězky, Belgičanka Manon De Roey (Investec South African Women´s Open), Švýcarka Chiara Tamburlini (Joburg Ladies Open) a Shannon Tan ze Singapuru (Magical Kenya Ladies Open). Obhájkyně titulu, Indka Diksha Dagar, je momentálně devátou hráčkou letošního pořadí LET.

Diváci si mohou zakoupit vstupenky v síti Ticketportal. Golfisté, kteří si zakoupí fee na Teetime.cz, dostanou vstupenku zdarma. A všichni, kdo mají rádi golf, jsou srdečně zváni začít léto, jak se patří, právě v Berouně.

Program turnaje 2024

pátek 21.6. První kolo 8:00 – 19:00, české hráčky a nejlepší zahraniční hráčky v bloku 13:00 – 19:00, (přímý TV přenos O2 TV Sport 14:00-18:00)

sobota 22.6. Druhé kolo a cut 8:00 – 19:00, české hráčky a nejlepší zahraniční hráčky 8:00 – 14:00, (přímý TV přenos O2 TV Sport 10:00-14:00)

neděle 23.6. Finále 8:30 – 15:30, (TV přenos O2 TV Sport 11:00-16:00)

Vítězky Tipsport Czech Ladies Open