Pátý ročník Tipsport Czech Ladies Open se v Royal Beroun Golf Clubu odehrál k velké spokojenosti všech účastníků této významné akce Ladies European Tour.

Tipsport Czech Ladies Open 2023. Vítězná Diksha Dagar. | Foto: Foto: Ota Mrákota

Český golf potěšilo šest hráček v cutu a především ta nejlepší domácí, Denisa Vodičková, která se jako amatérka dělila o 17. místo. Další dvě hráčky – obhájkyně titulu Jana Melichová a loňská vítězka LET Access Series Sára Kousková skončily v Top 30. Těsně za první třicítkou skončila Klára Davidson Spilková, která po turnaji postoupila již na 3. místo celoročního evropského žebříčku Race to Costa del Sol. Postup do finále byl rovněž úspěchem pro profesionálku Kateřinu Vlašínovou a cutem znovu prošla také amatérka Patricie Macková.

Turnaj měl opět skvělou vítězku, Dikshu Dagar, jejíž druhý titul na LET po čtyřech letech vzbudil pozornost nejen v Indii, miliardové zemi s dlouholetou golfovou tradicí. Dagar, mající od narození sluchový hendikep, je historicky první účastnicí jak olympijských her, tak deaflympiády, kde získala druhé místo.

Hrál se vynikající golf, což potvrzuje vítězné skóre 13 pod par a také vyrovnaný rekord turnajového hřiště. Výkonem 63 ran, devět pod par, zopakovala Laura Beveridge ze Skotska rekord, který v roce 2020 stanovila pozdější vítězka turnaje, Emily Kristine Pedersen.

Dánka tehdy vyhrála i celkové pořadí sezony Ladies European Tour, stejně jako o rok později další berounská šampionka, Thajka Atthaya Thittikul, která se navíc loni stala světovou jedničkou. Loni zažil Tipsport Czech Ladies Open přelomový titul Jany Melichové a lze se jen těšit na to, jak svůj úspěch využije Diksha Dagar.

„Byl to úspěch po všech stránkách, pokud si to mohu dovolit říci. Zaregistrovali jsme další výrazný nárůst zájmu médií, zejména české hráčky přišlo podpořit více diváků, než předcházející rok. Hřiště připravil tým head greenkeepera Martina Šindlera opět na maximální kvalitu, kterou hráčky také široce oceňovaly. Vyšlo nám počasí, díky němuž turnaj proběhl bez jakéhokoli přerušení či zádrhelu. Diváci měli možnost jít ve finále s několika atraktivními flighty. Jen škoda, že nadějně rozehranou neděli (4. a 5. místo po devíti jamkách) nevyužily české golfistky k ještě lepším umístěním, ale takový je sport,“ řekl promotér turnaje Luboš Koželuh z Premier Sports.

Turnaj s navýšenými prize money na 300 000 eur, tedy 7 200 000 korun, opět pochválil i jeho ředitel Joao Pinto. „Vedu ročně třináct turnajů LET a Tipsport Czech Ladies Open patří k nejlepším a mým nejoblíbenějším,“ řekl Portugalec.

Chválu vyjádřily promotérovi také samotné hráčky. „Ráda bych vám poděkovala za turnaj, který byl pro mě letos jedním z nejpříjemnějších. Hřiště i klubovna jsou skvělé a turnaj má velkou podporu diváků a dobrovolníků. My, hráčky, milujeme restauraci a klubovou terasu v Berouně, kde jsme prožily několik nádherných večerů. Opravdu se těším, až se sem příští rok zase vrátím,“ napsala promotérovi Angličanka Lily May Humphreys, která letos poprvé vyhrála na LET při South African Women´s Open.

„Jako vždy to byla fantastická akce, a také skvělá příležitost vidět mnoho českých hráček v akci,“ napsal trenér českého národního týmu Harry Scott.

Tipsport Czech Ladies Open děkuje všem svým sponzorům a partnerům včetně titulárního Tipsportu, dále především Royal Beroun Golf Clubu, stanici O2 TV Sport za víc než třináct hodin přímých přenosů, divákům, dobrovolníkům i rozhodčím za úspěšný průběh již 5. ročníku nejvýznamnějšího turnaje pro český ženský golf a těší se na shledanou v roce 2024.