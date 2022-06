Druhé kolo bylo v Royal Beroun Golf Clubu rozehráno v sobotu se zpožděním více než dvou hodin, neboť po celonočním vytrvalém dešti bylo hřiště pořádně podmáčené. Jenže domácí hráčky ranní oddálení nijak neznervóznilo a na hřiště vtrhly zhurta. V elitní desítce se neustále pohybovaly čtyři hráčky a na stejných pozicích dokráčely vesměs i do klubovny.

V TOP 10 po dohrání dopoledních flightů všechny čtyři české hráčky zůstaly a amatérka Jana Melichová s Klárou Spilkovou (obě -11) jsou dokonce jen těsně za vedoucí Dánkou Nicole Bruch Estrup (-12).

Především výkon amatérky Melichové je senzací turnaje a dnes se k jejímu flightu přidávalo stále více diváků. Denní skóre -7 ji katapultovalo na dělené druhé místo, na vedoucí Dánku ztrácí už pouhou ránu. „Po pár jamkách jsem věděla, že to bude v pohodě, že to půjde. V závěru už jsem myslela na to, abych hlavně nic nepokazila, tušila jsem, že jsem asi vysoko,“ svěřila se jako vždy klidná hráčka, která plánuje po podzimním mistrovství světa družstev přestup k profesionálům.

Proto, i kdyby vyhrála, může kvůli svému statusu vyinkasovat maximálně 1 000 dolarů, zatímco vítězka profesionálka by brala 30 tisíc eur.

Jakub Šindelář: Máme mladý tým a těšíme se na další sezonu

Klára Spilková je druhou Češkou, která v klubovně po dohrání byla na druhém místě. Potvrzuje se, že její forma je na vzestupu a v neděli se mohou čeští diváci těšit na skutečné vyvrcholení a možný souboj domácích hráček o titul.

Zapojit se do něj totiž mohou v případě vydařeného dne ještě i Patrice Macková (-6) a Sára Kousková (-5). „Já se dnes hodně psychicky nadřela, ale jsem ráda, že jsem se udržela vysoko a zítřek bude zase nový. Těším se na skvělé počasí, přijde určitě i hodně diváků, bude to pěkný den,“ uvedla novopečená profesionálka Kousková.

Do desítky by se ráda navíc vtěsnala v neděli ještě i aktuálně dvanáctá Tereza Melecká (-4), a tak budou příznivci českého golfu mít na výběr, komu přímo na místě, nebo u přenosu O2TV Sport držet palce. V době, kdy české hráčky skončily svoje druhé kolo, bylo jich v cutu osm z patnácti, které do turnaje vstoupily.

Od berounské neděle se dá očekávat, že to bude i díky tuzemským barvám skutečný svátek špičkového světového golfu. Start prvních hráček je plánován na 9:00, televizní přenos začne v 11:00.

Sára Kousková.Zdroj: Foto: Tristan Jones