Berounský turnaj WGM byl na letošek naplánován ve formátu Open, tedy jako otevřený profesionálům i amatérům. Po šesti letech ho organizátoři otevřeli také pro ženy. Z celkové dotace 600.000 Kč bylo 200.000 korun určeno pro vítěze.

Jak už bylo řečeno, Pavel Suchánek je ze zrušení turnaje smutný a nejvíce mu vadí: „…vlažný přístup České golfové federace a absolutní nezájem ze strany české PGA.“

Redaktoři Golf.cz požádali představitele napadených subjektů o jejich vyjádření a ti se samozřejmě brání. Pavel Suchánek podle nich nemá pravdu. „S názorem pana Suchánka nesouhlasím, označení vlažného přístupu odmítám,“ jasně říká předseda České golfové federace Zdeněk Kodejš, podle něhož jím vedená organizace použila na podporu akce mnoho vlastních prostředků, ať už ve formě systémové, faktické a mediální podpory. „Dále se jedná o poskytnutí rozhodčích nebo přítomnosti funkcionářů na doprovodných akcích a vyhlášení. Záštita ČGF tvořila nemalou mediální hodnotu tohoto turnaje,“ řekl Kodejš.

Členka výboru PGAC a ředitelka Czech PGA Tour Barbora Barcalová předestřela, že PGA of Czech Republic má v roce 2020 v plánu pětici turnajů ze série Czech PGA Tour a uznala, že turnaj pod hlavičkou WGM v kalendáři zařazen nebyl.



"Pořádání tohoto turnaje však nikdy nebylo na PGA of Czech Republic jakkoliv závislé. Jakási forma spolupráce ve formě zařazení do Order of merit Czech PGA Tour, byla vždy dohodnuta těsně před turnajem za splnění podmínek ze strany PGA of Czech Republic. Tato forma spolupráce nebyla pro partnery PGA of Czech Republic přínosná, a proto bylo výborem rozhodnuto, že v roce 2020 turnaj WGM zařadit do kalendáře Czech PGA Tour neplánuje. Jaké jsou skutečné důvody pro neuskutečnění turnaje PGA of Czech Republic neví, ale náš údajný nezájem považujeme za zástupný a nikoliv skutečný důvod,“ odmítla jakoukoliv kritiku Barcalová.

Turnaj na berounském hřišti každopádně bude scházet jak amatérům, tak i českým profesionálům.