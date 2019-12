Největší sportovní událost městyse Nehvizdy ležícího na pomezí Kolínska a Nymburska už pomalu klepe na dveře. Necelý měsíc po vánočních svátcích se v místní sportovní hale uskuteční 3. ročník mezinárodního atletického mítinku Hvězdy v Nehvizdech DNA Alutec KK a organizátoři již hlásí první atletické hvězdy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

„Do mítinku jsme vložili spoustu úsilí, a proto jsme rádi, že od atletů, kteří závodili na daleko větších akcích typu olympijské hry, mistrovství světa, Evropy, Ameriky, Diamantové ligy a dalších mítinků s několikanásobně vyššími rozpočty, slyšíme samé pozitivní reakce. Závodníci po prvním i druhém ročníku oceňovali výjimečnou atmosféru mítinku, a to jednak velmi blízké propojení publika se závodníky. Při soutěži jsou doslova obklopeni povzbuzujícími fanoušky a oceňují i to, že je o ně pečováno lépe než na zmíněných velkých závodech a mítincích,“ říká pyšně ředitel závodu Tomáš Vojtek, podle něhož atleti často odjíždějí z Nehvizd se slovy, že by rádi přijeli znovu a na letištích se při loučení ptají na další termín. „To je pro nás velkým zadostiučiněním, ale i výzvou připravit následující ročník opět na vysoké úrovni,“ dodává Vojtek.