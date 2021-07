Oba borci se představili v nejlepším světle a ukázali, že na východ Čech nepřijeli jen na výlet. Tadeáš Neliba obsadil v dorostenecké kategorii pěkné 5. místo a v celkovém umístění bez rozdílu věku mu patřila 9. příčka.

Ovšem historický průlom pro berounské plavání se podařil Davidu Ludvíkovi, který se stal v dorostenecké kategorii Mistrem ČR, ale co víc, v celkovém pořadí obsadil 3. místo a stal se tak prvním berounským plavcem, který v MČR na této olympijské distanci obsadil pódiové umístění mezi dospělými.

"Oběma plavcům patří zasloužená gratulace. Nyní budeme Davidovi držet palce, aby byl vybrán do reprezentačního družstva, které pojede na Mistrovství Evropy juniorů do Paříže a Mistrovství světa juniorů na Seychely," těší trenéry Lokomotivy Beroun, podle nichž Ludvík skvěle reprezentuje jejich klub, město Beroun, ale to samé je schopen udělat na vrcholných akcích i pro Českou republiku.