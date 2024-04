Zápasový zápřah v novém roce ochutnaly i ty celky, které svou soutěž sehrávají turnajově, tedy tým Fretek a oba výběry mladších žáků. Ženy se po zimní pauze ukázaly na Palmovce, kde je čekal trojlístek papírových favoritek. Mladí Kelti pak kromě silných soupeřů vyzvali i výkonnostně rovnocennější, s nimiž urvali první vítězství jara.

Fretkám se na Palmovce dařilo zlobit favority. | Foto: Marian Bilas

Mladší žáci měli také napilno

Týden po kvalifikačním turnaji ve Svítkově, který Keltům těžce nevyšel, se mladší žáci ukázali v domácím prostředí, kde se postupně utkali s Novým Strašecím a Kladnem. Smíšený tým Keltů nečekal na první branku dlouho, radovat se mohl dříve než půl minuty po úvodním vhazování. Soupeř však s odpovědí nezahálel a v osmé minutě se ujal vedení, které si do druhé třetiny udržel.

Do konce zápasu se prosazovali pouze Kelti, kteří dokázali srovnat a v třetí třetině odskočili o tři branky na konečných 6:3. Skvělý vstup do utkání předvedli mladší žáci také proti Kladnu, které se ale v průběhu druhé části dostalo do vedení. Vyrovnávací gól vstřelili modrobílí tři minuty před koncem a zápas došel až do nájezdů. Z těch se radovali Kelti, kteří tak na domácí půdě dvakrát zvítězili.

Domácí turnaj so dokroutili i o 14 dní později, kdy je však tentokrát čekali dva výkonnostně silnější soupeři. Jak Hostivař, tak Rebel potvrdili roli papírových favoritů a trestali chyby méně zkušených protihráčů. S prvním zmíněným týmem dokázali Kelti ve druhé a třetí třetině sehrát vyrovnanou partii, která jim přinesla čtyři vstřelené branky, třígólový náskok z první třetiny však dohnat nedokázali. Proti Rebelu se Kelti ani jednou neprosadili a opět si s tímto soupeřem odnesli vysokou dvoucifernou porážku.

Mladší žáci B znovu na značkách

B-tým mladších žáků si vyzkoušel zápasové tempo poprvé od konce listopadu, kdy se naposledy představil v Berouně. Konkrétně vyjel na Lužiny, kde ho čekala podobná dvojice soupeřů jako při jeho poslední návštěvě v minulém roce. V úvodním utkání vyzvali Kelti domácí Kert Park a v druhém pak tým ze severu, Chomutov však tentokrát nahradila ústecká Elba.

Proti domácím drželi dlouho naději, avšak chyby v obraně soupeři neomylně trestali a výsledkem byla prohra 1:3. Náladu si však berounský tým spravil v duelu s Ústím, v němž se mu střelecky i herně dařilo a zaslouženě tak vyhrál 5:2.

Fretky vyjely na Palmovku

Pozitivní vstup do nového roku zaznamenaly i ženy, které si po těžce nepovedeném turnaji ve Svitavách dokázaly, že umí potrápit jakéhokoliv soupeře včetně týmů z top trojky. Vyrovnaný duel, v němž rozhodovaly drobnosti, a i trocha štěstí, sehrály jak s druhým Svítkovem, kterému podlehly 0:1, tak vedoucími Prachaticemi.

S nimi navíc dlouho držely naději na velecenné body, když po trefě Beckové kontrovala Holá po samostatné akci zpoza branky. Zmatek v obraně tři minuty před koncem ale znamenal výhru Horalek 2:1. Body si však nenechaly vzít v utkání s Třincem, v němž dominovaly a díky proměněné přesilovce nakonec zapsaly první letošní výhru v základní hrací době.

Matěj Taufer