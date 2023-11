Porce zápasů čekala v říjnu i ty týmy, jejichž soutěže se hrají turnajovým systémem, tedy oba výběry mladších žáků a ženský celek Fretek. Mladí Kelti měli na programu rovnou tři turnajová klání, přičemž Áčko si z nich odvezlo první výhry sezony. A podobně na tom byly i ženy, které se po zdánlivě nekonečné nájezdové sérii těšily z prvních dvou bodů.

Mladí Kelti v akci | Foto: Kelti 2008

Porce zápasů čekala v říjnu i ty týmy, jejichž soutěže se hrají turnajovým systémem, tedy oba výběry mladších žáků a ženský celek Fretek. Mladí Kelti měli na programu rovnou tři turnajová klání, přičemž Áčko si z nich odvezlo první výhry sezony. A podobně na tom byly i ženy, které se po zdánlivě nekonečné nájezdové sérii těšily z prvních dvou bodů.

Hned tři turnaje stihli mladší žáci A

Na prvním říjnovém turnaji se proti Keltům postavily tým Kert Parku a hostivařské Béčko. Úvod prvního utkání s Kertem patřil Keltům, kteří tak na začátku druhé třetiny vedli 3:0, od té doby ale polevili a bez odpovědi postupně inkasovali šest branek. Gólem v závěru pak upravili konečný stav na 4:6. V druhém utkání měli Kelti jeho průběh ve svých otěžích, přesto měla Hostivař několik nebezpečných akcí, ze kterých však padla jen jedna branka. Díky pěti různým střelcům se tak Modrobílí mohli radovat z prvního vítězství v sezoně.

Následoval turnaj na Lužinách, kde odehráli hned tři zápasy, ve všech svému soupeři ale podlehli, jednou z toho v nájezdech. Do úvodního utkání s Kert Parkem vstoupili Kelti tradičně dobře, úvodní vedení však trvalo pouhých devět vteřin. V podobném duchu se nesl celý průběh zápasu, na druhou branku totiž domácí tým opět rychle odpověděl a vzápětí se dostal ze začátku druhé poloviny do vedení. Kelti si dokázali vytvořit několik slibných šancí, v gól však ani jednu z nich nepřetavili. V zápase proti Chomutovu se na branku muselo čekat až do deváté minuty, kdy se domácí trefili hned dvakrát a Kelti tak museli dohánět dvougólovou ztrátu. To se jim podařilo a zápas šel díky brankám Frýdlové a Pachnera do nájezdů, ty však opanoval Chomutov. Proti áčku Hostivaře byl obraz hry jednoznačnější a Kelti kvůli chybám v obraně postupně inkasovali šest branek. Jediný gól Keltů pak vstřelil v první minutě kapitán Vondrák.

V závěru měsíce se pak na domácí ploše představily oba týmy mladších žáků, které doplnil soupeř z Kladna. Zápasy Keltů proti Rysům měly podobný průběh, soupeř totiž na hřišti udával tempo hry a dokázal oběma týmům vstřelit vysoký počet branek. Společné utkání ale přineslo pro diváky úplně jinou podívanou. Průběh byl totiž vyrovnaný a ve vysokém tempu, vedení Áčka navíc dokázalo Béčko vždy dotáhnout. Rozuzlení tak přišlo až v závěru, kdy Nový svou druhou brankou zápasu poslal Áčko znovu do vedení, které si i přes oslabení pohlídalo.

Zlepšení B-týmu mladších žáků

Los Béčku mladších žáků pro druhý turnaj hokejbalového roku přisoudil dvojici nelehkých soupeřů. Na kladenském ploše se střetli nejen s domácím výběrem, ale i s celkem Hostivaře "A". Obě utkání měla velmi podobný průběh – soupeři od samého začátku diktovali tempo zápasu a Kelty nepouštěli do větších útočných akcí, o čemž svědčí i poměry střel na branku. Nicméně pozitivem zůstává znatelné zlepšení jednotlivců oproti prvním zápasům sezony v Hostivaři.

Domácí premiéru zažil i B-tým, při níž doma prohrál s mladoboleslavské Tygry a silným Mostem. S Mladou Boleslaví odehráli Kelti vyrovnanou partii, když nejdřív během 10. minuty odskočili do dvoubrankového vedení, ale následně dovolili soupeřům, podobně rychle vyrovnat a herní náboj byl tatam. Toho Tygři využili a ve třetí třetině vsítili rozhodující gól. Naopak proti soupeři z Mostu měl zápas zcela jiný průběh – soupeři byli, především útočně, o krok napřed a Kelty jednoznačně přejeli.

Nájezdový maraton žen

Po náročných utkáních prvního kola ligy žen v Kadani nečekalo na Fretky nic lehkého ani na hřišti v pardubických Polabinách. Hned na začátek je čekal souboj s prvním týmem tabulky, který navíc doposud v letošní sezoně ani jednou neinkasoval. V něm, zjednodušeně řečeno, rozhodla jedna, ale zato velká, chyba hned na úvodním vhazování a jedna nešťastná náhoda, z nichž vyplynuly dva inkasované góly. Ženám se ale nedala odepřít bojovnost, se kterou zápas absolvovaly. Tu si přenesly i do dalšího utkání se Sršni a zápas tak byl dlouho vyrovnaný. Osudnou se ale stala 17. minuta, v níž dvakrát neubránily soupeřky, které tak odskočily do pohodlného vedení. Na závěr turnaje pak vyzvaly domácí hokejbalistky, s nimiž, i přes velkou dominanci Fretek, došlo na nájezdy. Ty se však zvrhly v nečekaně dlouhou podívanou, kterou ukončila až po celkově 34. nájezdu kapitánka Nikola Šlemarová.

Matěj Taufer