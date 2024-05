Týmy žen a mladších žáků, které své soutěže hrají systémem turnajů, absolvovaly duben shodně s kolísavými výsledky. Všechny tři celky totiž bojovaly s marodkou a na zápasy tak často vyrážela nepočetná sestava na dvě lajny. I přesto však dokázaly modrobílé výběry zapsat několik výher s výkonnostně srovnatelnými soupeři – ženy předčily Litice v nájezdech a mladým Keltům se dařilo proti hostivařskému B-týmu.

Hokejbalistky Nižbora | Foto: Kateřina Hrubá/SK Kelti 2008

Fretky bojovaly i v okleštěné sestavě

Čtvrté turnajové kolo nezastihlo Fretky v ideální situaci, sestavu totiž relativně výrazně zkrouhlo několik zranění a do Svítkova tak odcestovaly pouze dvě lajny. To je však nezastavilo na cestě za dalšími body do tabulky, které si vysloužily po výhře v nájezdech nad tabulkovými sousedkami z Litic. Ve zbylých dvou utkáních dokázaly částečně navázat na dobré a bojovné výkony z Palmovky, soupeřkám z nejlepší trojky ale nedokázaly v osekaném počtu fyzicky konkurovat více jak první polovinu a odešly tak dvakrát s vysokou prohrou 0:5 a 1:5.

Dva turnaje odehráli mladší žáci A

Po dvou předchozích domácích turnajích čekal na Áčko mladších žáků začátkem dubna výlet do Hostivaře, kde se utkali s domácím týmem a Děčínem, se kterými už v podzimní části změřili síly. Papírovou převahu s Hostivaří B potvrdili Kelti už v první třetině, kde si vytvořili pohodlný náskok, který ve zbývajících částech ještě čtyřikrát navýšili. Aktivně vstoupili Modrobílí i do druhého utkání s Děčínem, kde se jim povedla hlavně tříbranková druhá třetina, a tak si z turnaje odvezli dvě výhry.

Hokejbaloví junioři před play-off předvedli nevšední obrat!

Neznámé týmy je následně nečekaly ani v Chomtově, především Kert Parku a domácímu Chomutovu měli Kelti po podzimním turnaji na Lužinách co vracet. Nejdříve však na ně čekalo Nové Strašecí, se kterým hráli naposledy na domácím turnaji. Kromě vlažného vstupu do prvního utkání a nedůrazné hry zlobila Modrobílé i střelecká muška, kterou se nedařilo po celý turnaj zlepšit. To všem soupeřům stačilo, aby si v zápasech udrželi pohodlný náskok. Jediný gól Keltů totiž padl až do branky Chomutova v samotném závěru.

Bojovný duch na hřišti předvedli mladší žáci B

Oproti kolegům z druhého týmu chytlo Béčko mladších žáků na úvod měsíce duo velmi silných soupeřů – tým domácích a A-tým Hostivaře, s nimiž už v předešlých zápasech sezony měli tu čest a v obou případech padli nemalých rozdílem. Tentokrát se však mladým Keltům dařilo vzdorovat svojí bojovností a houževnatostí, což v kombinaci se skvěle chytajícími gólmany vedlo k relativně vyrovnaným soubojům. Oba soupeři byli však šikovní v zakončení a chyby v obraně dokázali ihned potrestat. Mladší žáci proto jak s kladenskými Rysy, tak Hostivaří padli shodně 0:3.

Na dobrou hru dokázali navázat a na domácím turnaji ji dokonce přetavili v zasloužené vítězství. V začátku toho prvního je sice trochu potrápila ospalost, ve třetí třetině ale mladí Kelti ukázali, co umí a Hostivař "B", která do té doby vedla 2:0, nakonec porazili 3:2. Zápas s Mostem byl od první minuty vyrovnaný a plný útočných akcí, a ač soupeři vedli, žáci dokázali vyrovnat. O výhru je však nakonec připravilo oslabení v samotném závěru duelu, z kterého hráči Mostu vytěžili gól a vyhráli tak 4:3.