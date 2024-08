S příchodem podzimu se do berounských Hlinek vrací hokejbal. Kromě mnoha mládežnických týmů anebo žen, se hned 1. září do akce vrhne A-tým, který na domácím hřišti proti českobudějovickému Pedagogu zahájí třetí sezonu v 1. lize od návratu v roce 2022.

Nadcházející ročník druhé nejvyšší soutěže s sebou nese i několik změn, které se jistě promítnou do cílů modrobílého celku. Zaprvé se po roční odmlce liga z celorepublikového formátu vrací k systému dvou divizí – západní a východní – a týmy tak kromě menšího cestování čekají hned tři kola vzájemných zápasů.

Druhou, a možná podstatnější, novinkou je pak jiné nastavení vyřazovací části, která na rozdíl od předešlých dvou let proběhne bez předkola a začne rovnou čtvrtfinálovými sériemi. Z každé divize tak do play-off postoupí pouze nejlepší čtyři celky základní části, pro zbylé sezona skončí.

Výzva pro sezonu 2024/2025 je tak jasná, a to i s ohledem na předešlé dva ročníky, kdy cesta Keltů skončila před branami čtvrtfinále. Jak se letos A-tým bude dařit, napoví už podzimní zápasy, kterých je na programu celkem třináct, z čehož šest sehraje výběr před domácím publikem.

Rozpis domácích zápasů v podzimní části

1. září 2024, 16:00, SK Kelti 2008 vs. SK Pedagog České Budějovice

15. září, 14:00, SK Kelti 2008 vs. TJ KOVO Praha

29. září, 14:00, SK Kelti 2008 vs. Vlčí smečka Ústí nad Labem

6. října, 14:30, SK Kelti 2008 vs. SK Suchdol nad Lužnicí

27. října, 14:30, SK Kelti 2008 vs. HBC Nové Strašecí

10. listopadu, 14:30, SK Kelti 2008 vs. HBC Prachatice