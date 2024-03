S prvními květy jara se vrací i soutěžní zápasy hokejbalu. Hřiště v Hlinkách již praská ve švech a napilno měly i nejstarší kategorie Keltů. V zásadě všechny prožily restart soutěže jako přes kopírák, když po dobrém vstupu do jara nakonec přišlo zaváhání.

Mladí Kelti se radují ze vstřeleného gólu. | Foto: Kelti 2008

Na začátek března jeden napínavý zápas za druhým

Opatrný hokejbal s málo šancemi. Tak bys se dal popsat první zápas Áčka v novém roce proti Tygrům z Mladé Boleslavi. Oba celky spíše čekaly na chyby a zbytečně se nehnaly dopředu, což se odrazilo i na počtu vstřelených gólů. Po 45 minutách hry bylo skóre fotbalové 1:1 a rozhřešení nepřineslo ani pětiminutové nastavení. Nájezdy ale Keltům sedly – prosadili se všichni tři střelci a Lain zároveň dokázal likvidovat pokusy soupeřů a dva bod navíc tak zůstal doma. Ve svém programu pokračoval A-tým středočeským derby s Novým Strašecím, vněmž potvrdili roli papírového favorita a z Kocourku si odvezli důležitou výhru směrem k postupu do play-off.

Foto:Cábelíci v derby šlapali Hostouni na paty, ale favorit sérii porážek zlomil

První půlku měsíce pak Kelti završili proti Vlčí smečce, která do Berouna přivezla pouze jedenáct hráčů do pole. Zároveň ale měla jasnou představu, jakým způsobem uloupí body a nutno podotknout, že ta se jim dařila z větší části plnit. Vlci zkušeně Áčku narušovali útoky a poté vyráželi do rychlých brejků. Kelti se snažili tlačit do koncovky, ale více než jednu branku z toho nevydolovali. Šlo se tak do prodloužení, kde hosté hned v prvním střídání rozebrali modrobílou obranu a odvezli si dva body sebou do Ústí.

Junioři chytili slinu

Junioři odehrají začátek jara v nadstavbové skupině skupině A, kterou absolvuje nejlepší šestice v republice. První utkání čekalo na Kelty doma už koncem února, když přijely neznámé Pardubice. Berounští předvedli jeden z nejlepších výkonů v dosavadní sezóně a pohodlně si dokráčeli za výhrou 5:2. Poté se Modrobílí představili proti Plzní, která vyhrála základní část a doma Kelty v koncovce základní části porazila jednoznačně 7:2. Tentokrát bylo ale vše jinak a Berounští odehráli s Mečouny vyrovnaný zápas, který v prodloužení pro Kelty rozhodl přesnou střelou do růžku Matěj Žežulka.

I další zápas čekal juniorku doma, když tentokrát přivítala Ježky z Heřmanova Městce, kteří jsou jí dobře známí z loňského semifinále play-off. Kelti hráli velmi dobře odzadu, avšak brzdily je zbytečné fauly, které dostávaly soupeře do hry. Branky mladičkého Davida Černého a svátečního střelce Adama Janoška ale nakonec stačily k tříbodovému vítězství.

Kapři z Hořovic kopou pro Magdu, přispět můžete i z pohodlí domova

O uplynulém víkendu následovalo utkání s Kladnem, které se neslo v podobném duchu jako duel Áčka s Vlky. I když Kladno dorazilo do Berouna v okleštěné sestavě, dokázalo berounské juniory pěkně potrápit. Hosté vsadili na poctivou defenzivu, která Keltům moc šancí nenabídla, a když už, spolehlivě je hasil gólman Štěpánek, který zapsal 97% úspěšnost zákroků. Svoji formu pak předvedl i v nájezdech, v nichž nepustil ani gól a kladenští hráči tak oslavili třetí výhru v nadstavbě.

Dorostence narazili na silnou Elbu

Dorost čekal na úvod jara ideální soupeř na rozjezd, doma se utkali se Zliví. Kelti navázali na formu z eXcellent League a soupeři nedali šanci. Nakonec nastříleli hned dvanáct branek, a tak mohl trenér dopřát prostor na hřišti úplně všem hráčům včetně staronového brankáře Jiřího Staňka. Na výhru navázal prestižní zápas s dorostenci z Ústí nad Labem, kteří doposud neztratili ani bod. Kelti sice šli v první třetině do vedení, ale druhá třetina vyšla lépe pro změnu hostům, kteří si vypracovali jednogólový náskok. Ten jim vydržel až do konce a Modrobílí tak prohráli s Elbou těsně 3:4.

Matěj Taufer