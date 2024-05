Konec dubna byl pro většinu hokejbalistů ve znamení posledních zápasů základní části. Nejméně úspěšný byl A-tým, který stejně jako loni končí sezónu v předkole play-off, když prohrál oba zápasy série. Junioři s dorostem mají vrchol sezóny teprve před sebou, a tak se teď soustředí na načasování formy.

Hokejbalisté Nižbora | Foto: Kateřina Hrubá

A-tým narazil v předkole na Mladou Boleslav, tedy na jakéhosi svého osudového soupeře ve vyřazovacích bojích, kterému měli co oplácet. Úvodní zápas osmifinálové série, který Kelti díky lepšímu umístění sehráli doma, byl dlouho vyrovnaný a hra byla plná tvrdých osobních soubojů. Vedení se nakonec jako první ujali Berounští, poté co se ve druhé třetině prosadil junior Denis Krbec. Hosté ale dokázali vyrovnat, a dokonce odskočit do vedení 2:1, v čase 42:45, ale dokázal pro Kelty srovnat kapitán Martin Kohout. Na řadu tak přišlo desetiminutové prodloužení, v němž si domácí celek vypracoval několik slibných příležitostí, ani jednu však neproměnil. Nastavení nakonec předčasně ukončili hosté, kteří skórovali z hole Marušince po sporné situaci v předbrankovém prostoru a série se tak přestěhovala do Mladé Boleslavi. Zde, aby si prodloužilo sezónu, muselo Áčko za každou cenu vyhrát. Tygrům však dorazily některé posily z extraligového Kert Parku, které modrobílé obraně zatápěly. Navíc to neklapalo ani v útoku, kde se Keltům nepodařilo vstřelit ani gól. Prohra 0:4 a stav série 0:2 tak po roce opět znamenaly brzký konec sezóny.

Junioři se naladili na vyřazovací část

Na předposlední zápas nadstavby vyjela juniorka na Kladno, kde byl k vidění tradičně tvrdý zápas plný soubojů a potyček. Domácí se dostali zkraje druhé třetiny do jednobrankového vedení, které se Keltům dlouho nedařilo smazat. Tři minuty před koncem však poslal zápas do prodloužení přesnou střelou od modré navrátivší obránce František Vrabec. V nastavení branka nepadla, a tak se šlo do nájezdů, kde byli, stejně jako v prvním vzájemném zápase úspěšnější kladenští Rysové. Pro juniorku tak šlo o třetí těsnou prohru v řadě.

Play-off se rychle blíží, první tým Keltů se však nevyhne předkolu

Poslední příležitost se pozitivně naladit před play-off tak měli doma s Hostivaří. První dvě třetiny se Kelti dostávali do provozní teploty, a spíš než na dobré naladění, to vypadalo na pořádný výprask. Hostivař mdlého vstupu Keltů do utkání využila a půlce druhého dějství vedla už 5:1. Hrozivě vypadající stav se ale těsně před druhou sirénou podařilo korigovat Lukáši Horelovi, který tak (možná ještě nevědomky) nastartoval svůj tým na cestu za nevídaným obratem. Berounští do závěrečné patnáctiminutovky doslova vlítli a dostávali hosty pod silný tlak. Činil se především Vojtěch Šlechta, který rozdával jednu gólovou radost za druhou a v 35. minutě bylo rázem srovnáno. Dramatický duel nakonec dospěl zápas až do nájezdů, kde za přispění bezchybného Ondřeje Koudely v brance rozhodl pro Kelty Jakub Havel. Junioři tak z nadstavby postoupili přímo do čtvrtfinále. Kdo jim bude soupeřem, se uvidí nejpozději tento víkend.

Dorost má základní část za sebou

Dorostenci zakončili trio utkání s jihočeskými soupeři proti Prachaticím, kde prožili skvělý vstup do zápasu a již ve druhé minutě šli do vedení. Zbylé góly si rovnoměrně rozdělili do všech třetin, když v každé vstřelili tři. Domácí jim na to odpověděli pouze jednou brankou, a tak si Kelti odvezli pohodovou výhru 9:1 a upevnili si svoji pozici v tabulce.

Hokejbalistkám jaro sedí, na Palmovce vzdorovaly favoritkám

O třídu těžší soupeř je následně na Kladně, kam dorostenci vyrazili s očekáváním tuhého zápasu. Kelti ale od prvních minut duelu dominovali a měli ho pevně pod kontrolou. Navíc předvedli bezchybný výkon jak v obraně, tak ofenzivě, když se radovali hned osmkrát, a ze stánku Rysů odjížděli až s překvapivě jednoznačným vítězstvím 8:0.

Prověrkou jejich skvělé formy byla v posledním kole základní části vedoucí Plzeň. První dvě třetiny byl od Keltů vlažnější, čehož Mečouni toho zkušeně využili a vypracovali si, v konečném součtu rozhodující, dvoubrankové vedení. Berounští si na vyšší tempo zvykali pomalu a probrali se až ve třetí třetině, kdy už zvládli skóre pouze zkorigovat na konečných 2:4. Nyní putují do západní nadstavby „A“, kde se jednokolově utkají se zbylými pěti celky, které v divizi Západ skončily v horní šestce. Postupně tak vyzvou Kladno, a to už tuto neděli v poledne, Datels z Blatné, Plzeň, Pedagog a ústeckou Elbu. Do čtvrtfinále pak z této minitabulky postoupí první čtyři celky.

Autor: Matěj Taufer