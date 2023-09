Se začátkem září se opět rozeběhly všechny hokejbalové soutěže a možná i díky náročné letní přípravě se, kterou si zpestřili i několika duely, se Keltům v úvodních zápasech víc než dařilo. Nejvýraznější byl bezpochyby A-tým, který jako jediný stihl během první poloviny září odehrát dva zápasy, které oba bez problému ovládl.

Berounským Keltům se v úvodu sezony daří. | Foto: Kelti 2008

Áčko střílí jeden gól za druhým

V polovině srpna se na jihu Čech konal už tradiční Kapr Cup, čehož Kelti využili jako předsezónní zápasové přípravy a do Suchdola nad Lužnicí vyslali hned dva týmy – modrý a bílý. Formát turnaje nabídl nespočet zápasů včetně keltského derby, které vyšlo lépe Bílým. Ti také v základní skupině zaváhali jen jednou a dostali se až do finále, kde však podlehli výběru z jižní Moravy a brali stříbro. Modrý celek v souboji o třetí příčku ještě chvíli před koncem vedl, ale Suchdol předvedl mocný obrat z 0:2 na 3:2, čímž odsoudil Kelty ke čtvrtému místu.

Ligovou sezónu začalo Áčko s Českými Budějovicemi, které mu loni ukončily pouť soutěží v předkole play-off. Tentokrát byl ale zápas téměř výhradně v režii Keltů, a to i přes to, že šel Pedagog do vedení jako první. Na inkasovanou branku ale rychle zareagoval čistým hattrickem navhrátilec z extraligového Kladna M. Kohout, který jej dokázal zkompletovat během neuvěřitelných sedmi minut. Zbytek zápasu už si Berounští v klidu pohlídali a vedení ještě navýšili na konečných 5:2.

Druhá výhra! Beroun se po důležitém vítězství odrazil ode dna

O týden později vyrazili Kelti za druhým utkáním sezóny do Mladé Boleslavi. Ze začátku zápasu si Kelti vytvořili několik šancí, ale proti byla ve všech případech branková konstrukce. Střeleckou smůlu protrhl až ve 13. minutě Hrabár, čímž spustil gólové žně a postupně se prosadilo pět různých střelců. Přestože závěr byl od Berounských trochu laxní, vyhráli nad Mladou Boleslaví přesvědčivě 7:3.

I juniorka začala parádně

Aby se berounští junioři dobře naladili na novou sezónu, naplánovali si přátelské utkání s Plzní. Ta se do juniorské soutěže vrací po roční pauze a určitě bude patřit na vrch tabulky. V Hlinkách se tak odehrál velmi vyrovnaný zápas, který se lámal až v posledních minutách. Dvě minuty před koncem ukončil gólovou hladovku obou týmů Vojtěch Šlechta. Výhru poté ještě zpečetil do prázdné branky Horel.

Klasickou sezónu pak Kelti zahájili zápasem s loňským mistrem z Ústí nad Labem. V první třetině se musel činit hlavně brankář Kupec, poté ale Modrobílí zlepšili hru a Babka je dvěma góly poslal do vedení. To Berounští uhlídali až do konce, a proto Ústí porazili 3:1.

Dorostencům vyšel vstup na jedničku

Dorost rozehrál nový ročník zápasem na jihu Čech s nováčkem soutěže z Jindřichova Hradce. Úvod Keltů byl pomalejší a do tempa se dostávali postupně s přibývajícími minutami. Od druhé třetiny však bylo k vidění více kombinací, z čehož pramenily další branky. Poslední patnáctiminutovka pak už stoprocentně patřila Keltům – vstřelili během ní osm branek, přičemž hattrick tak dokončil Mathauser s Hasalem a z Jihočeského kraje odjeli s vítězstvím 13:0.

Matěj Taufer