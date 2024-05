Po výborné základní části rozehrála juniorka play-off. Ve čtvrtfinále narazila na Svítkov z Pardubic, který se prokousal předkolem na začátek série jej přivítala v Berouně. I když se Kelti mohli spolehnout na domácí prostředí, byli to hosté, kteří od začátku zápasu absolutně převzali iniciativu. Domácí celek drtili svojí rychlostí, důrazem i sehraností a Kelti se dlouho s vysokým tempem srovnávali. Zachytit ho se jim podařilo zhruba v půlce druhé třetiny, kdy z brejku dokonce vstřelili kontaktní gól. Na něj však hráči Svítkova rychle odpověděli a vytvořili si rozhodující náskok. A i přestože se výkon Modrobílých v průběhu utkání dál zlepšoval, bylo z toho jen nekonečné dohánění manka. Srovnat se pokusili v závěrečné hře bez brankáře, která jim však nevyšla podle představ a soupeři si trefou do prázdné sítě pojistili výhru 5:3. Odveta v Pardubicích tak byla velmi důležitá – junioři zde hráli utkání o všechno a museli vyhrát, aby odvrátili konec sezóny. Bohužel i v tomto zápase tahal za delší konec provazu soupeř. Svítkov tak po výhře 4:2 postupuje do semifinále, naopak Keltům po skvělé základní i nadstavbové části sezóna končí překvapivě už ve čtvrtfinále.

Lépe snad už dorostenci ani nadstavbu začít nemohli. V utkáním s Kladnem ukázali, kdo hraje doma a soupeři povolili pouze devět střel. Naopak Kelti sami vyslali téměř šedesát střel na brankáře hostů, z nichž hned devět skončilo v síti, a tak Berounští slavili drtivou výhru 9:0.

Skvělou střeleckou formu potvrdili i v druhém zápase nadstavby s Blatnou. Té nedali šanci, do vedení šli Kelti již v první minutě, a nakonec z toho byla vysoká výhra 16:1. Pro zajímavost, stejný výsledek zaznamenal modrobílý celek proti blatenským Datels v listopadu, přičemž šlo o jeho dosavadní nejvyšší vítězství. Bezpochyby největší šlágr dalšího kola Extraligy dorostu byl zápas Keltů s Plzní. Plzeňští Mečouni začali utkání ve své domácí hale lépe a dostali se do vedení. Berounští ale nic nevzdali a ve třetí třetině dokázali vyrovnaný zápas převrátit na svou stranu, čímž se po výhře 5:3 posunuli na průběžné první místo tabulky.

Šest bodů i líbivá hra. Fretky si na domácí ploše vedly nejúspěšněji v letošní sezoně – dvě výhry na jednom turnaji se jim totiž ještě nepodařilo ukořistit. Vítězství konkrétně braly proti Liticím a Třinci, tedy týmům, které se nacházejí na vyšších příčkách. Na turnajový hattrick mohly následně zaútočit i v duelu s Pardubicemi, které při předchozích vzájemných utkáních porazily. Na cestě za dalšími body je však zastavila únava, ale hlavně podcenění. I přes dva úspěchy zůstávají ženy v tabulce na stejném místě jako před turnajem. Odlepit se z předposledního místa budou mít možnost během dohrávky na finálovém turnaji, od šesté Plzně je totiž dělí jen tři body.

Autor: Matěj Taufer