Ondřej Jícha dnes 19:30

Volejbalistky Hořovic si podmanily turnaj dívek do 16 let pořádaný v rámci sletového roku pro XVII. Všesokolský slet v Praze. Klání v Komarově se uskutečnilo hned sedm družstev rozdělených do dvou skupin. Hráčky Spartaku ztratily cestou za prvenstvím pouze jediný set.