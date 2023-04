Jeden z nejemotivnějších a zároveň nejlepších výkonů v sezoně převedli v sobotu extraligoví hokejbalisté Kladna, když na domácí půdě porazili aktuálně druhý tým tabulky Letohrad 4:3 po nájezdech. Bylo to obrovské drama, v němž domácí zachránil vyrovnáním 2,2 vteřiny před koncem Milan Schnaubelt a v nájezdech se trefili Jiří Hrabár a kapitán Martin Špaček.

V hokejbalové extralize se Kladno začíná zlepšovat a po šťastném obratu porazilo druhý Letohrad 4:3 po nájezdech. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Kladno se díky výhře vyšvihlo na sedmou příčku tabulky a zase je blíž tomu, aby i v téhle zatím nepovedené sezoně postoupilo do vyřazovacích bojů nejvyšší soutěže. Významnou pomocí pro něj je berounský obránce Jiří Hrabár, který se v zimě do kádru Kladna vrátil právě od Keltů a aktuálně hraje za oba celky – u Berounky I. ligu, u kladenského zimáku extraligu. Pořád ještě výrazný adept reprezentačního dresu dal v sobotu první dvě branky kladenských Rysů a v nájezdech vyšvihl parádní blafák do bekhendu na způsob Martina Procházky.

„Tři góly byly ale necelé, u toho prvního to spíš Milan Schnaubelt dobře trefil a od mého kolena se to odrazilo do brány,“ smál se Hrabár po vydařeném utkání.

Velké emoce z něj tryskaly už čtyři minuty před koncem, kdy svou obávanou šlupkou vyrovnal na 2:2. Jenže vzápětí přišel šok, domácí chtěli strhnout zápas na svou stranu, zapomněli na zadní vrátka a Letohrad po brejku zase vedl. „Emoce máme teď hodně vypjaté, protože potřebujeme vyhrát každý zápas. Ale jasně, byla to chyba, kdy jsme se nechali moc strhnout, nedodrželi taktiku a byli jsme za to potrestáni,“ uvědomoval si někdejší juniorský mistr světa a účastník světového šampionátu dospělých.

Další laskomina florbalistů, obratem z 0:3 si vynutili páté semifinále!

Na hřiště ho trenér Slavomír Švancar poslal i na závěrečnou zteč, kdy Kladno hrálo šest na čtyři a převahu v poslední chvíli Schnaubelt využil. „Bylo domluveno, že se vyhraje buly a na koho to vyjde, ten bude střílet. Milan si krásně počkal a trefil to dokonale do víka,“ chválil spoluhráče Hrabár, jenž pak ve druhé sérii nájezdů načal skóre. „Blafák do bekhendu zkouším na tréninku a poprvé to vyšlo,“ směje se, ale hned dodává, že si dělá legraci. „Je to tak, na tréninku mi to jde, teď poprvé to klaplo v zápase.“

V kladenském týmu se razantně zvedla po dvou výhrách nálada, spokojený je tedy i Hrabár. Před týdnem dal rozhodující branku Keltů v důležitém prvoligovém duelu na hřišti druhého Suchdola nad Lužnicí, a den po výhře nad Letohradem řídil senzaci I. ligy – Kelti přejeli lídra Blatnou 8:3. Jiří Hrabár – 0+4! „Když to půjde takhle v Kladně i Berouně, a budeme vyhrávat, budu nejšťastnější člověk,“ usmívá se.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Jak vůbec svoje priority rozděluje? Rodiny má prý dvě, jednu doma, druhou v Kladně. Podobně třeba jako Martin Kohout, další Berouňák v kladenských službách.

„Pro mě jsou Kelti mateřský klub, mám to na hřiště pět minut od baráku. Navíc máme skvělou partu, takže je to opravdu taková moje rodina. Tu druhou mám v Kladně. Letos se kluby dohodly, že prioritou pro mne bude Beroun, kde také bojujeme o play-off a myslím, že se to rozhodne až v posledním zápase s naším aktuálně nejbližším protivníkem, Novým Strašecím. Snad se nám to povede s oběma kluby,“ říká a na téma návratu do reprezentace se zase jen lehce usměje: „Uvidíme, ještě je dlouhá sezona.“