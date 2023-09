Už jste slyšeli o Kristýně Napoleaové? Má pozoruhodný sportovní příběh, exotický vzhled a na Češku netradiční jméno. Tato sedmadvacetiletá profesionální golfistka, kterou můžeme vídat i na prestižním turnaji v Berouně, je divokou kartou ženského golfu.

Kristýna Napoleaová. | Foto: se svolením Premier Sports CZ

Rozené atletky si v sedmi letech všiml sportovní skaut, když hrála fotbal za Pelhřimovskou základku McDonald‘s cup. Pak reprezentovala Českou republiku ve fotbale do 19 let a se Spartou Praha vyhrála šestkrát v řadě mistrovství České republiky. Vystudovala Anglo-německou obchodní akademii v Praze, hrála také florbal, tenis, basketbal. Fotbalovou kariéru zastavila série zranění a plastika vazů v obou kolenech. Několik let ještě fotbal pískala.

Ke golfu poprvé přičichla s mámou a jejím přítelem v deseti letech a vůbec jí to nešlo. Druhou šanci mu dala ve 20 letech a šlo jí to neuvěřitelně. Hrála v Anglii i ve Skotsku, zatímco vystudovala univerzity v Northamptonu a v St Andrews, domově golfu. Tam se jí začalo opravdu dařit. Aby po návratu mohla rozjet sezonu, prodala své auto.

Minulý rok skončila druhá na Ladies European Tour. Letos musela předčasně ukončit Sunshine Tour Event v JAR kvůli zánětu trávicího traktu. Díky dobré reakci na léčbu a péči týmu pelhřimovské nemocnice trvala léčba jen 3 měsíce. Letos v červnu Kristýna Napoleaová vyhrála jako třetí česká golfistka turnaj Ladies European Tour. Díky tomuto vítězství se zařadila do kategorie 4 nejlepších 70 hráček a má jistotu startu v turnajích na další 2 roky.

Z golfového klubu Seddiner See poblíž Berlína si za prvenství odvezla prémii 45 000 eur (přes milion korun). Sezona stojí 2–3 miliony. Kristýna má jednoho hlavního sponzora a velkou podporu své rodiny i nevlastního otce.

Martina Jakelová