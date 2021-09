Dalším oříškem bylo připravit se na kutnohorské mistrovství republiky v kulturistice, kde dosáhl na druhé místo. „Co se týká přípravy na letošní mistrovství, oproti minulému ročníku bylo změn hodně,“ pousmál se a dodal: „Připravoval jsem se sám bez pomoci trenéra, se kterým jsme v první polovině roku ukončili spolupráci, ale jelikož je to už třetí rok co závodím, tak své tělo znám, vím jak reaguje, co na něj sedí a tím pádem příprava vyšla krásně. Sice by někdo mohl namítnout, že jsem oproti minulému ročníku skončil místo na prvním místě druhý, ale konkurence byla letos mnohem silnější.“

Jan Kebrle chystá ale další změny. „Nebudu říkat, že jsem si tam nejel pro zlato, ale vždy, když jedu na závody, tak si říkám ,hlavně se vrátit s medailí na krku, a tu mám a stále patřím do Top 3 v ČR, a to je důležité. Na příští rok se chystám jít závodit do větší kategorie a tím se posunout zas o krok dál. Pokud by to finanční stránka dovolila, rád bych vycestoval za závody i do zahraničí. Takže pokud by se našel nějaký sponzor ať mě kontaktuje, budu moc rád,“ usmál se kulturista.

Myslí i na ostatní, o čemž svědčí uspořádání sportovní dne Ukaž, co je v tobě! „První část dne si všichni užívali, byly tam i děti. Pak přišla na řadu druhá část dne ,a to silový Strongman závod, který už podeváté pořádám u sebe v posilovně. Letos to bylo poprvé venku a navíc součástí dětského dne, což tomuto závodu dalo úplně jinou úroveň. Závodníků bylo celkem deset a mezi nimi jsem měl letos poprvé i svého svěřence, který vybojoval krásné čtvrté místo. Závodit přijeli lidé z celé republiky, což mě velmi potěšilo, protože je vidět, že se už závod dostává do podvědomí. Jsem moc rád, že lidi na tuto akci přišli a projevili tak zájem o to, že je tento sport zajímá a sportovce tam burcovali ke skvělým výkonů,“ byl spokojen Jan Kebrle.