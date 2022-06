Tři kategorie. Obojživelnice Fišerová se těší na české fanoušky v Troji

Famózní Australanka se učí od Čechů

„Ráda se vždycky dívám, jak v Troji pádluje český tým. Tím se od vašich reprezentantů učím,“ přiznává Australanka, která v Praze při světovém poháru v roce 2019 zažila výjimečný okamžik, když v závodech K1 i C1 nenašla soupeřku.

Dvojnásobná olympijská medailistka z Tokia v Troji ráda závodí i proto, že miluje pražské publikum. „Taková atmosféra panuje málokde na světě.“ A jak se jí zamlouvá oblíbená komentátorská dvojice Miroslav Lenc - Daniel Stach? „Miluji energii, jakou nám předávají,“ usmívá se a dodává, že vždy, když přijede do Prahy, se ráda toulá se ulicemi starého města.

Její velkou vyzývatelkou na kajaku je Ricarda Funková. „Troja patří mezi tři moje oblíbené dráhy. Je ideální ideální i na přípravu, neboť umožňuje trénovat širokou škálu technik,“ pochvaluje si Němka, olympijská vítězka z Tokia. „Mým nejlepším výsledkem tady bylo vítězství na mistrovství Evropy v roce 2018. A také si pamatuji, že jsem v Praze před deseti lety získala vůbec první medaili. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ vzpomíná třicetiletá slalomářka.

Němka v Praze vítala nový rok Líbí se jí, že diváci fandí všem. „Vytváří to jedinečnou atmosféru a ze spíkrů je cítit, že rozumnějí tomuto sportu,“ pokračuje Ricarda Funková. „I když na volnočasové aktivity není před závody moc času, v Praze si ráda vyrazím na malou prohlídku. Ale strávila jsem tu i silvestrovské oslavy,“ culí se.

A jak jsou na tom s areálem v Troji a českou metropolí vůbec elitní vodáci? Prostor dostali dva Slovinci.

Na pódiu nad Přindišem a Prskavcem

Kajakář Peter Kauzer má na Prahu příjemné vzpomínky. V roce 2018 totiž triumfoval na ME, přičemž tehdy odsunul Víta Přindiše a Jířu Prskavce na nižší stupínky. „Bylo zvláštní porazit Čechy na jejich domácím hřišti. To je opravdu těžké,“ nezastírá a připomíná skvělou atmosféru. „Komentátoři ji ještě vyšperkují, znají nejen sport, ale i sportovce. Vždy je příjemné být v Troji na startovní čáře,“ tvrdí dvojnásobný mistr světa.

„Praha je krásné město s milými lidmi. Už jsem tady asi viděl všechno, co se dalo prohlédnout. I tak ale pokaždé, když přijedu, zajdu do centra. Snad se sem jednou vrátím i jako turista a užiju si všechno, co Praha nabízí,“ říká bronzový z OH 2016 v Riu.

Nikdy se nevracel zklamaný

To kanoista Benjamin Savšek dráhu v Troji obdivuje pro množství krásných vln. „Má také své zvláštnosti. Voda není tak divoká, ale podle rozmístění branek může být trať velmi náročná,“ líčí mistr světa a olympijský vítěz z Tokia. I on si na Vltavě připsal vítězství ve světovém poháru.

„Zvláštní význam pro mě má třetí místo na mistrovství světa 2013, jelikož to byla moje první medaile na nejvyšší úrovni. Zatím jsem se z Prahy nikdy nevracel zklamaný.“ Hukot tribun při jízdách je podle něj velkolepý. „Úžasní komentátoři udělají závod pokaždé ještě zajímavější a napjatější. Vytvářejí tak skutečný konkurenční náboj. Takže za mě vždycky super,“ uzavírá Savšek.