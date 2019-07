Druhý je po třinácti rychlostních zkouškách tovární jezdec Škody Kalle Rovanperä z Finska, třetí místo patří jeho týmovému kolegovi Janu Kopeckému. Rovanperä zaostává za Černým o 7,6 sekundy, Kopecký je o dalších pět sekund zpět.

Dnešní program pátého dílu mistrovství České republiky poznamenalo proměnlivé počasí, posádky se musely vyrovnat s častým deštěm a mokrou tratí. Řadu jezdců navíc přibrzdily defekty.

"Kdyby mi někdo řekl, že povedeme Bohemku, tak bych mu asi nevěřil. Tentokráte jsme asi měli štěstí. Závod ale bude ještě dlouhý a v neděli se bude rychle měnit. Ale baví nás to, jedeme, co umíme, relativně jsme se trefovali do volby pneumatik a auto funguje. Jsem spokojený," uvedl Černý pro mediasport tv.

Kopecký, který na Bohemii útočí na sedmé vítězství v řadě a celkově již devátý triumf, vyhrál úvodní dvě páteční erzety, dnes ale hned ráno chyboval, byl mimo trať a klesl v průběžném pořadí. Až do desátého měřeného testu vedl Rovanperä, v jedenáctém se ale do čela dostal Černý a první místo udržel až do konce etapy.

"Na bídu, kterou jsme dnes předváděl, a fakt, že jsme se při první rundě vůbec netrefili do pneumatik, tak naštěstí ztráta není tak velká. Ještě je to hratelné," řekl Kopecký.

Čtvrté místo před sedmi nedělními rychlostními zkouškami drží lídr mistrovství ČR Filip Mareš, pátý je Jan Dohnal a šestý Václav Pech. Vítěz 46. ročníku bude znám v neděli kolem 15:30.

Rallye Bohemia, pátý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 13 rychlostních zkouškách: 1. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) 51:04,1, 2. K. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 Evo) -7,6, 3. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) -12,7, 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -22,0, 5. J. Dohnal, Venclík (Ford Focus WRC) -37,5, 6. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:05,7, 7. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) -1:28,6, 8. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -1:50,6.

46. Rally Bohemia je ve své polovině a má velmi napínavý vývoj. Úřadujícímu mistru světa kategorie WRC 2 a zároveň hlavnímu favoritu soutěže Janu Kopeckému z týmu ŠKODA Motorsport nevyšla optimálně volba pneumatik do prvních průjezdů nových rychlostních zkoušek a na RZ 4 byl navíc přibližně na deset sekund mimo trať. Před odpolední servisní přestávkou tak byl nečekaně až třetí se ztrátou sedmnácti sekund na svého finského týmového kolegu Kalle Rovanperu, který se s druhou tovární Škodou Fabia R5 evo ujal vedení a od začátku předváděl, že si na charakter českých tratí zvykl velmi rychle. Hodně se dařilo také průběžně vedoucímu muži letošního Mistrovství ČR v rally Filipu Marešovi, který vyhrál dvě rychlostní zkoušky a byl v polovině etapy druhý se ztrátou pouze pěti sekund na Rovanperu. Čtvrtý Jan Černý a pátý Václav Pech měli po první části etapy téměř identický čas, o šesté místo se se ztrátou přes padesát sekund na špičku prali Jan Dohnal a Simon Wagner.

V druhé části sobotní etapy v kopcích na Liberecku dále panovalo velmi proměnlivé počasí s častými intenzivními přeháňkami. Zejména však uprostřed této sekce soutěže vstoupily do hry defekty pneumatik na RZ 11 Milíře. Ze špičky startovního pole se defekt vyhnul pouze Janu Černému a Janu Dohnalovi. Zbylé přední posádky ztratily jízdou na defektu přibližně tři čtvrtě minuty. Jan Černý na Škodě Fabia R5 se tak dostal do čela a vedení mu vydrželo až do cíle první etapy. Za ním jsou na druhém a třetím místě oba jezdci továrního týmu ŠKODA Motorsport, když Kalle Rovanpera ztrácí na Černého 7,6 sekundy a Jan Kopecký 12,7 sekundy. Daleko není se čtvrtou fábií R5 ani Filip Mareš, který ztrácí 22 sekund. Pátý je Jan Dohnal s Fordem Focus WRC se ztrátou 37,5 sekundy, přestože jej na poslední rychlostní zkoušce potrápila omezená funkčnosti stěračů. Václav Pech na Fordu Fiesta R5 už ztrácí více než minutu.

Situace v první trojce je tedy před nedělní etapou zcela otevřená. Od první rychlostní zkoušky se dá očekávat stíhací jízda posádek továrního týmu ŠKODA Motorsport za Janem Černým a zejména týmový souboj mezi Kalle Rovanperou a Janem Kopeckým. Ti v druhé sekci sobotní etapy po výměně pneumatik zajížděli na rychlostních zkouškách časy, které se od sebe nelišily o více než o jednu sekundu.

V klasifikaci 2WD vozů s jednou poháněnou nápravou vede čerstvě osmnáctiletý talent Petr Semerád a Opelem Adam R2 s patnáctisekundovým náskokem před Václavem Stejskalem jun. na Renaultu Clio R3T. Třetí Tomáš Knápek ztrácí čtyřicet sekund. Ve třídě 3 produkčních vozů dle očekávání vládne těsný souboj mezi Martinem Šiklem a Jaroslavem Pešlem, mezi kterými je rozestup pouze minimálních 5,4 sekundy.

V sobotní etapě jako první na trať vyráželo startovní pole Mistrovství ČR historických automobilů. Zde po první etapě přesvědčivě vede hlavní favorit Vlastimil Neumann na Fordu Escort RS Cosworth 4x4, který si již vyjel náskok čtyři a půl minuty na druhého Vratislava Hýbnera na Peugeotu 205 GTI a třetího Teodora Stolarka z Polska na Suzuki Swift GTI.

V závěrečné nedělní etapě na posádky čeká ještě sedm rychlostních zkoušek o celkové délce 77 kilometrů.