Na Extrifit Poháru 2021 obsadil v kategorii do 87 kilogramů Jan Kebrle (Team Kebrlesports) páté místo. Mezinárodní soutěž konaná v kutnohorském Lorci byla hojně obsazená, Kebrle byl ale trochu rozladěn.

Jan Kebrle s číslem 21. | Foto: ronnie.cz

„Musím přiznat, že mé očekávání bylo jiné než konečný verdikt poroty. Bral jsem to totiž jako své rozloučení s kulturistikou do 80 kilogramů při závodní váze 77,6 kilogramu. Při vyhlášení konečných výsledků jsem se ani nesnažil skrývat své zklamání, kterému nepomohlo ani nešťastné sloučení kategorií do váhové skupiny 87 kilogramů na poslední chvíli. Což by se ve váhové kulturistice dít nemělo, ale bohužel výsledek je daný a já musím jít dál,“ uvedl Jan Kebrle.