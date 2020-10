/ROZHOVOR/ Titul mistra republiky v kulturistice ve váhové kategorii do osmdesáti kil a příprava na další závody. Ale i starost o fitness centrum, které je v době vládních nařízení zavřeno. Jan Kebrle má tedy radosti a starosti, o které se podělil se čtenáři Deníku.

Kulturista Jan Kebrle, v roce 2020 Mistr ČR v kulturistice do 80 kilogramů. | Foto: archiv J. Kebrleho

Když jste obdržel medaili za první místo, co vám proběhlo jako první hlavou?

To, že se mi splnil můj sen, co se týče kulturistiky. Vždy jsem usiloval o to patřit v České republice mezi ty nejlepší.