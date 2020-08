Honza byl po více jak deset let nezastupitelným pomocníkem a kamarádem všem členům veslařského oddílu. Přišel se svou vnučkou Terezou, která byla vynikající veslařkou a zůstal, i když Tereza odešla na školu a do Slavie.

"Vděčíme mu za mnohé v chodu našeho klubu. Nyní se rozhodl být už ´jen´věrným kamarádem našeho klubu a zaslouženě si užívat života se svou úžasnou ženou Jiřinkou. My všichni mu do dalších let přejeme vše nejlepší a hlavně zdravíčko a štěstíčko a aby se mu vyplnila všechna jeho tajná přání. Honzo - jménem všech našich členů a kamarádů, dovol, abych vyslovila to nejdůležitější: moc děkujeme za vše co jsi pro nás všechny a klub udělal a za to, jaký jsi skvělý člověk," napsala za klub R. Sehnoutková.