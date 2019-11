Závodníci tedy museli nejprve překonat řeku Berounku po lávce na železničním mostě a až pak se napojili na tradiční trasu, která vede údolím Berounky a Loděnického potoka. Stejně jako v loňském roce byly vypsány dvě tratě. Kratší o délce 11,2 km pro ženy a muže nad 70 let s otočkou v osadě Kozle a druhá 18,0 km dlouhá trasa pro muže měla polovinu závodu a tedy i otočku ve Svatém Janu pod Skálou.

Start závodu byl naplánován na 13:00 hodin. Za prakticky ideálních běžeckých podmínek a slunečného počasí se bezmála 160 závodníku vydalo na trať. Nejprve je čekal jeden okruh na stadionu a pak už se vydali směr osada v Kozle a Svatý Jan pod Skálou. Ihned po startu se do čela dostal Milan Janoušek za Sokola Kolín, který si již na stadionu vypracoval několikametrový náskok před svými pronásledovateli. Protože se jednalo o obhájce vítězství z loňského roku, dalo se očekávat, že by mohl skvělý výsledek z roku 2018 zopakovat a skutečně tomu tak bylo. V průběhu závodu Janoušek svůj náskok stále navyšoval a zpět na stadionu se objevil jako první z mužů. Časomíru zastavil výkonem 1:00:43, což je zároveň po loňské změně trasy nový absolutní rekord Svatojánské 20, svůj vlastní čas z minulého roku Janoušek dokázal vylepšit o více než jednu minutu. S odstupem 2 minut a 21 vteřin do cíle doběhl na druhém místě Štěpán Holas z Jičína a po dalších 13 vteřinách jsme mohli v cíli vidět Tomáše Eisnera z Pilsen Man Clubu.

Mezi ženami zvítězila Daniela Havránková z Kerteamu. Vítězná závodnice si vytvořila drobný náskok těsně před otočkou a nejlépe si poradila i s nástrahou v podobě mírného protivětru na cestě zpět do cíle, kde svůj náskok postupně navyšovala. V cíli měla letos čas 43:23 a druhé Kristýně Eisnerové nadělila 2 minuty a 47 vteřin. Na třetím místě v celkovém pořadí mezi ženami skončila berounská Andrea Frantová v čase 48:09. Havránková, stejně jako Janoušek, obhájila loňské prvenství, ale na rozdíl od vítěze mužské kategorie nedokázala využít letošní dobré podmínky k překonání ženského traťového rekordu, za kterým zaostala přesně o půl minuty. Nejlepším berounským běžcem se stal Jiří Rosol z Lokomotivy Beroun, který v celkovém pořadí skončil na 12. místě a ve své věkové kategorii mužů 40 - 49 let doběhl třetí. Na start závodu se letos postavilo 159 závodníků a všichni dokončili.

Svatojánská 20 je od roku 2014 součástí Brdského běžeckého poháru a ani letos tomu nebylo jinak, berounský závod byl jeho předposledním kláním. Dnes již jsou známé kompletní výsledky tohoto celoročního seriálu a tak víme, že i díky bodům za třetí místo na Svatojánské 20 se Jiří Rosol stal vítězem ve své kategorii do 49 let a dokonce i držitelem 3. místa v absolutním pořadí poháru. V kategorii juniorek se vítězkou Brdského poháru stala berounská Aneta Uxová, která na Svatojánské 20 doběhla mezi ženami do 34 let na 5. místě a Andrea Frantová z Lokomotivy Beroun skončila v pohárovém seriálu žen do 34 let na 4. místě.

Poděkování zaslouží pořadatelé z atletického oddílu TJ Lokomotiva Beroun z.s. Loňský přesun místa startu a cíle na atletický stadion znamenal mimo jiné i zlepšení podmínek pro závodníky před startem i po doběhnutí závodu. Podle organizátorů můžeme očekávat, že i v dalších letech bude zázemí závodu právě na berounské atletickém stadionu.

Výsledky 35. ročníku Svatojánské 20:



Muži do 39 let 18,0 km:

1. Milan Janoušek Sokol Kolín 1:00:43

2. Štěpán Holas Jičín 1:03:04

3. Tomáš Eisner Pilsen Man Club 1:03:17



Muži 40-49 let 18,0 km:

1. Dalibor Bartoš Liaz Jablonec 1:06:37

2. Radim Čada Sokol Unhošť 1:07:41

3. Jiří Rosol Lokomotiva Beroun 1:08:47



Muži 50-59 let 18,0 km:

1. Petr Švarc Triklub Příbram 1:08:15

2. Jaroslav Chramosta JABOJA Team 1:10:52

3. Pavel Rataj Rokycany 1:16:42



Muži 60-69 let 18,0 km:

1. Ján Korytár AC Falcon Rokycany 1:19:24

2. Jan Vladyka AC Praha 1890 1:22:35

3. Pavel Friš Chocomacoco 1:23:10



Muži 70 a více let 11,2 km:

1. Jan Svoboda Pivovar Zlosin 58:44

2. Václav Řápek AVC Praha 1:00:45

3. Petr Janový AC Trial Plzeň 1:01:47



Ženy do 34 let 11,2 km:

1. Andrea Frantová Lokomotiva Beroun 48:09

2. Ewelina Dziegielewska Praha 49:55

3. Zuzana Požárková BK České spořitelny 53:27



Ženy 35-44 let 11,2 km:

1. Daniela Havránková KERTEAM 43:23

2. Kristýna Eisnerová Plzeň Runland 46:04

3. Eva Povalová 49:15



Ženy 45-54 let 11,2 km:

1. Svatava Řechková Příbram 51:15

2. Eva Perglerová BK Přeštice 52:22

3. Ivana Rosolová ROSSI Team 54:40



Ženy 55 a více let 11,2 km:

1. Stanislava Hartmanová Vorvani Příbram 59:35

2. Dana Svobodová Pivovar Zlosin 1:04:01

3. Ludmila Butzková Padák Příbram 1:10:48

Vojtěch Cihlář