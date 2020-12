/ROZHOVOR/ Paradox. Příznivci českého tenisu si přišli v době koronaviru na své. Na vlastní oči totiž mohli vidět všechny hráčky reprezentující naší krajinu na turnajích v domovině. Avšak ne přímo v hledišti. Dobrou roli však sehrály televize, které hodně turnajů přenášely. Mezi hráčkami, o kterých se mluvilo, byla i Berouňačka Jesika Malečková. Tenistka na vzestupu odpovídala na dotazy Deníku.

Česká tenistka Jesika Malečková by se ráda vyšvihla do stovky. | Foto: archiv Jesiky Malečkové

Byl to vcelku podivný rok. Vy jste do něho vstupovala po operaci, jak rychle jste nabrala kondici?

Byl to velice náročný a podivný rok, a je opravdu hrozné, co se děje. Já jsem se vracela minulý rok po operaci, začínala jsem právě kondicí a až postupně přidávala tenis. Naštěstí nemám s kondicí takový problém, takže jsem se do toho dostávala celkem rychle (úsměv).