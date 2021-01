Hned na začátku dala o sobě pořádně vědět, když se probojovala až do semifinále. „Turnaj v Hamburku hodnotím velice pozitivně. Myslím si, že by to mohl být dobrý začátek sezony 2021,“ má důvod ke spokojenosti hráčka z Berouna.

V úvodních třech zápasech německého turnaje neztratila česká tenistka ani set, když postupně vyřadila Rumunku Irinu Fetecau dvakrát 7:5, poté hladce Švýcarku Conny Perrin 6:3 a 6:1. Ve čtvrtfinále pak přešla přes Francouzku Amandinu Hesse 6:4 a 6:2. „Nejtěžší z úvodních třech zápasů byl určitě ten první. Vstupy do turnajů nejsou vůbec jednoduché a ještě po tak dlouhé turnajové pauze. Odvracela jsem několik setbolů, takže to bylo těžké první kolo,“ poznamenala Malečková.

Semifinále proti Číňance Čchin-wen Čeng bylo dramatické, bitva trvala bezmála tři hodiny. První sadu zvládla lépe soupeřka 6:4, druhý set ovládla Malečková také 6:4. Ve třetí sadě byla česká hráčka ošetřována. „Byl to opravdu náročný, ale skvělý zápas, dala jsem do toho vše a fyzicky jsem se cítila dobře. Bohužel jsem si poranila ve třetím setu kotník a musela se nechat ošetřit. Ale nemělo by to být nic vážného, doufám,“ popsala trable třetí sada česká hráčka.

Po ošetření ještě sice uhrála dvě hry, nicméně čínská hráčka slavila postup po výhře 6:4. „Soupeřka výborně servírovala. Pomohla si servisem v důležitých chvílích,“ našla jednu z příčin porážky Malečková. Číňanka pak ovládla celý turnaj, když ve finále porazila další českou hráčku Lindu Fruhvirtovou 6:2 a 6:3.

„Myslím, že by mě to mělo o pár míst posunout,“ pohlížela směrem k žebříčku WTA Malečková. Šestadvacetiletá Berouňačka však podle posledního vydání klesla o tři místa na 306. příčku. „Momentálně řeším uzdravení nohy, a když bude vše v pořádku, tak se chystám na turnaj ITF do Francie,“ prozradila další program Jesika Malečková.

ITF Hamburg (25 000 USD, hala – tvrdý povrch):

1. kolo: Irina Fetecau (Rumunsko, 309.) – Jesika Malečková (303.) 5:7, 5:7

2. kolo: Jesika Malečková – Conny Perrin (Švýcarsko, 264.) 6:3, 6:1

Čtvrtfinále: Amandine Hesse (Francie, 289.) – Jesika Malečková 4:6, 2:6

Semifinále: Čchin-wen Čeng (Čína, 287.) – Jesika Malečková 6:4, 4:6, 6:4