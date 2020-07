Autogramiáda k Bohemia Rally proběhla ve čtvrtek odpoledne v boleslavském obchodním centru Bondy. Každý z fanoušků tak mohl dorazit a ulovit podpisy svých oblíbených jezdců.

Autogramiáda k Bohemia Rally proběhla ve čtvrtek odpoledne v boleslavském obchodním centru Bondy. | Foto: Petr Linhart

Závod se rozjíždí už tento víkend 11. a 12. července. Nějakou dobu to sice vypadalo, že kvůli koronavirové hrozbě závod v Mladé Boleslavi letos nebude, nakonec všechno ale dobře dopadlo. Přesto však mohou opatření do průběhu akce zasáhnout. Už teď je například jasné, že nebude povolen vstup do servisu.