Jak hodnotíte letošní ročník Grand Prix Beroun?

Vzhledem k tomu, že se jednalo o 10. jubilejní ročník, byla zodpovědnost veliká. Přípravám a organizaci jsme dali ještě více, než předchozí roky. Chtěli jsme, aby všechno fungovalo nejlépe jak to jde. Pozvali jsme ty nejlepší závodníky z celého světa a na večerní koncerty pozvali dvě obrovské hvězdy - Kapitán Demo a EGO, dále poté DJs LU2 a Akvamen. V sobotu ovšem přišlo neuvěřitelně špatné počasí, které závod na více než tři hodiny zastavilo. Skateboarding nelze provozovat ani na vlhku, takže jsme museli doufat, že se nám areál podaří vysušit. Jak díky agentuře Hypnosis, která pro nás akci zajišťovala, tak díky všem úžasným divákům se nám vysušení nakonec podařilo a závod jsme odjeli v plném rozsahu. V tuto chvíli musím říct, že jsem šťastný, že se nám to podařilo a úleva je obrovská.

Překvapil vás vítěz, nebo jste ho očekával?

Mike Piwowar je můj dobrý kamarád a společně žije v jednom domě se Zanderem Gabrielem, který zde byl také. Často u nich v Los Angeles bydlím a jezdím s nimi téměř každý den, takže vím, čeho je schopný. Popravdě jsem si říkal, že pokud udělá triky, které umí, má obrovskou šanci vyhrát… A to se mu přesně podařilo… Zajímavostí je, že toto byla jeho zcela první cesta mimo Ameriku - kontinent. Jednou byl, opět se mnou, v Kanadě, jinak zatím pouze v USA. První mezinárodní cesta pro něj tedy začala velmi slibně (směje se).

Co všechno mohli diváci vidět, ať už za jezdce a jejich výkony, či kulturní doprovod?

Diváci v areálu viděli doslova světový skateboarding té naprosto nejvyšší úrovně. Po skončení závodů přišly na řadu živé koncerty z naší Excelent Live Stage, odkud zahráli Kapitán Demo, Ego a poté DJs LU2 a Akvamen.

Zmínil jste, že skateboardingu vlhko moc nesvědčí, že se jezdit nedá, že se na tři hodiny závod zastavil. Proč to je ale takový problém?

Na dešti je špatné hlavně to, že se prostě nedá jezdit. Polyuretanová kolečka strašně kloužou a dalo by se to přirovnat k ledové ploše. Jezdit se nedá ani ve vlhku, museli jsme tedy počkat, až skatepark uschne, což je nepříjemné mimo jiné pro jezdce, protože při čekání vychladnou a je těžké se znovu protáhnout a rozhýbat.

Z čeho máte osobně největší radost, co se týká letošního ročníku?

Upřímně mám největší radost z toho, že se nám akci podařilo dokončit. Zároveň jsem vděčný za to, že tolik světových jezdců přijalo mé osobní pozvání a na závod dorazili a mohli jsme si společně užít takto krásný den. Rád bych ještě poděkoval za pomoc sponzorům, státním institucím, agentuře, která zde od středy do neděle odvedla neuvěřitelný kus práce, počasí, že nás nakonec nechalo akci dokončit, divákům za neuvěřitelnou pomoc se sušením - bez vás všech bychom akci nikdy nebyli schopni dotáhnout a vaše podpora je pro nás hnacím motorem pro další potenciální akce, nebo ročníky. Rád bych také poděkoval všem jezdcům, že přijeli do Berouna na GrandPrix Beroun 2019 a doufám, že si všichni zúčastnění akci pořádně užili.