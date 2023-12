Závěr sezony se nepodařil hokejbalovým juniorům Keltů Beroun, kteří letos kapitulovali sice teprve podruhé, opět však se stejným soupeřem, a to Plzní. Základní část tak zakončí na druhém místě a na jaře je čeká účast v elitní nadstavbě „A“, kam postupují nejlepší tři celky z obou divizí. Jediným týmem Keltů, který končí rok 2023 zápasově pozitivně jsou tak dorostenci, kteří doma zdemolovali Jindřichův Hradec.

Kelti Beroun v akci. Dorostenci proti Plzni. | Foto: Kelti 2008

Junioři ani podruhé nenašli recept na Plzeň

Listopad se u juniorů nese v duchu výjezdů, přičemž měsíc zakončili jedním z nejkratších, a to do pražských Čimic. Počasí jim sice nepřálo, jelikož přes noc napadl sníh a utkání se kvůli úklidu hřiště opozdilo asi o 40 minut. To ale Kelty nerozhodilo a v první třetině dali neuvěřitelných šest branek. Kanonádu řídil především kapitán Horel ve spolupráci s Krbcem, kteří si v zápase připsali shodně po čtyřech kanadských bodech. Poté Berounští trochu polevili, ale i tak dokázali zápas v klidu dohrát a vyhrát 8:0. Čisté konto si po bezchybném výkonu odnesl brankář Ondřej Koudela.

Kelty v závěru podzimní sezony trápily prohry. Áčko vypadlo z elitní šestky

Sněhová kalamita komplikovala hokejbalový život i v následujícím týdnu. Zrušeny byly všechny závěrečné zápasy Extraligy a odkladům se nevyhnuly ani utkání juniorů, dorostu nebo regionálních soutěží. Zápas Keltů s Plzní byl tak výjimkou, kterou zařídilo především pohodlí haly Košutky. Bohužel se Keltům zápas vůbec nepovedl a Mečouni se ujmuli vedení hned v první třetině. I když Berounští ve druhé třetině dokázali docvaknout na rozdíl jediného gólu, Plzeň opět kontrovala a hojně využívala chyb Keltů, kteří se v konečném součtu museli smířit s prohrou 2:7.

Celkově šlo o teprve druhou prohru sezony, poprvé však junioři padli v základní hrací době. Obě prohry navíc zaznamenali právě proti Plzni a nezbývá než doufat, že jí to oplatí v jarní nadstavbové fázi, do níž každoročně postupují nejlepší trojice z obou divizí. Co se týče západu, kromě Keltů ji absolvuje Kladno a výše zmíněná Plzeň. Z východní části soutěže se pak přidají Pardubice, Ježci z Heřmanova Městce a tým Hostivaře.

Dorostenci přezimují na bronzové příčce

Dorost si druhou polovinu měsíce zpestřil přátelským utkáním s Hostivaří, která se po slabším úvodu sezóny herně zvedá a svoji formu ukázala i Keltům. Zápas, který posloužil také hlavně jako příprava před náročným soubojem s Plzní, byl dlouho vyrovnaný a oba týmy se přetahovaly o vedení. Rozuzlení přišlo až v nájezdové loterii, v níž byli šikovnější Pražané. Katem berounského výběru se stal Adam Michek, který se prosadil hned čtyřikrát.

Na Čertovské pětce vládl chodecký reprezentant Hlaváč, slavil i Tušinovský

Druhé místo tabulky si mohl dorost upevnit v zápase s Plzní. Ta ovšem hned v úvodu zápasu přebrala iniciativu, za což byla odměněna brankou. Po první třetině zlepšili herní obraz i Kelti a diváci mohli sledovat vyrovnané utkání, které přineslo i vyrovnání. Hned zkraje třetí třetiny však Plzeň využila dvojnásobnou přesilovku a odskočila do vedení, které se těžko dohání. Svůj triumf nakonec pečetila do prázdné berounské brány a díky třem bodům vystřídala Kelty na stříbrné pozici.

Sezonu ale dorostenci nekončili smutně a jako jedni z mála keltských týmů završili podzim vítězstvím, a to navíc vysokým. Doma v poklidu utržili tři „povinné“ body proti nováčkovi z Jindřichova Hradce, kterého zdevastoval 11:2. Debut v brance navíc v utkání prožila mladší žákyně Kateřina Koudelová.

Matěj Taufer