Kanoista Jakub Šindel v Račicích čtyřikrát triumfoval

Redakce





V Račicích se konaly první domácí velké závody v rychlostní kanoistice. Junioři a závodníci do 23 let bojovali o účast na Mistrovství Evropy, žáci a dorostenci o první body do Českého poháru. Benjamínci, aby nezvedali (kvůli koronaviru) počet účastníků, museli zatím zůstat doma. I tak se přihlásilo více jak pět set závodníků!

Kanoisté Sokola Králův Dvůr se postavili na republikovém šampionátu na stupně vítězů hned několikrát. | Foto: Miroslav Kurťák

Do nové závodní sezony vstoupil úspěšně kajakář Sokola Králův Dvůr Jakub Šindel, který potvrdil nelehkou úlohu favorita a proměnil ve vítězství všechny čtyři svoje starty. Na singl kajaku na tratích 500 a 1000 m, na deblkajaku společně s Tomášem Kapounem z Kojetína na 500 m a na čtyřkajaku ve společenství Králův Dvůr-Kojetín-Ostrožská nová Ves na trati 500 m. Ostrým testem prošly i Kubovy nové lodě, K1 Vektor a K2 Twin od Tomáše Zástěry. Cenné body do Českého poháru sbírali pro oddíl mezi kanoisty i junior Filip Jelínek a dorostenec Ondra Rašek. Sokolové si domů tentokrát odvezli čtyři zlaté, ale do Králova Dvora dorazilo medailí nakonec celkem deset. O zbývajících šest se postarala kanoistka Alžběta Veverková (3x stříbro a jeden bronz) a kajakář Šimon Kurťák (2x stříbro). Ti už sice hájí barvy USK Praha, ale pořád je v klube berou za své. Do prázdnin kanoisty čekají pouťáky v Kadani, Ústí n/L, Sedlci a v Plzni, ty si užijí i benjamínci. Potom vyrážejí tradičně tužit svaly na přehradu Hracholusky a v půlce prázdnin si pojedeou pro kanoistické vysvědčení na Mistrovství ČR 2021. Miroslav Kurťák