Letošní zimní pauza patřila v keltském hokejbalovém roce k jedním z nejkratších, nabitá byla však jako ty předchozí. Nechyběly tradiční jednodenní turnaje jako plzeňský Marlins Cup, anebo Pražský míček, kterého se letos Kelti zúčastnili v kategorii starších žáků. Na programu byly i zápasy dorostenců v rámci třetího ročníku eXcellent League, v níž obhájili druhé místo, anebo dva přípravné duely áčka, které mu před startem jarní části dodaly po špatném závěru podzimu potřebné sebevědomí.

Starší žáci Keltů opanovali Pražský míček | Foto: Kelti 2008

Neúspěšný Marlins Cup mladších žáků

Podobně jako A-tým nebo dorost si i mladší žáci ozvláštnili zimní kondiční přípravu a vydali se za prvními zápasy nového roku. Ty absolvovali v rámci tradičního turnaje Marlins Cup v Plzni, na němž se utkali se čtveřicí kvalitních soupeřů – Pardubicemi, Pískem, Rebelem a domácími Mečouny. Ani v jednom zápase však výběr složený z obou týmů nedosáhl na vítězství a s turnajem se tak rozloučil pátým místem. I přesto se ale předvedená hra se trenérům líbila: „Bohužel se nám nedařilo v koncovce, ale řekl bych, že to bylo jediné, v čem nás soupeři školili. Rád bych všechny pochválil za předvedené výkony, které byly beze sporu jedny z nejlepších v letošní sezóně,“ chválil po turnaji své svěřence Václav Patzenhauer.

Starší žáci prošli zimními zápasy bez ztráty

Ihned po konci podzimní části starší žáci nelenili a předvánoční týdny si zpestřili přátelským utkáním, kdy výběr z obou keltských týmů vyrazil do plzeňské haly. Po dvě třetiny mohli diváci sledovat vyrovnanou partii, avšak ve třetí části došel domácím dech. Kelti toho využili, odskočili do vedení a odvezli si cenné vítězství 8:5.

To, že spojení do jednoho celku starším žákům svědčí prokázali i tradičním Pražském míčku. Kelti ve skupině porazili Plzeň i Hostivař, tedy v obou případech lídry svých tabulek, a to je poslalo přímo do finále, kde se utkali s Pardubicemi. O celkové vítězství se velkou měrou zasloužilo především duo Pachner–Hasal, které na celém turnaji předvádělo skvělé ofenzivní akce a ve finále se podepsalo pod všechny čtyři branky Keltů. Triumfem tak nepřímo navázali na zlato mladších žáků z minulého roku.

Zimní pauza rovná se dorostenecká eXcellent League

Stejně jako v loňském roce i letos se dorost účastnil eXcellent League, která má za cíl, připravit týmy v zimní pauze na nejdůležitější část sezóny. Za prvním zápasem vyjeli Kelti do Plzně, kde však úřadovali hlavně domácí. Ti se brzy dostali do dvoubrankového vedení, které potom již jen navyšovali. Ani zbytek zápasu nepřinesl od Berounských zlepšení, a tak Modrobílí odjeli domů s krutým výsledkem 1:8.

Velké zlepšení ale následně přinesl domácí duel s Hostivaří, který i přestože ztížilo sněžení, nabídl kvalitní hokejbal. Vyrovnanou partii, kterou kromě atraktivní hry nahoru dolu zdobilo i 10 vstřelených branek v základní hrací době, rozhodlo až prodloužení, kde Keltům bod navíc vystřelil Ondřej Černý.

Zdroj: Youtube

Na první vítězství v novém roce navázali dorostenci i proti Pardubicím, s nimiž se po finálovém turnaji ve Svitavách potkali teprve podruhé v životě. Hra se ale nesla téměř většinu času v režii Berounských, a to i přestože se soupeř pokusil změnit taktiku. Dopředu i dozadu povedený výkon tak vydal na výhru 4:1.

Podobný scénář se opakoval i o šest dní později, kdy Kelti zakončili své tažení třetím ročníkem eXcellent League výhrou 5:0 proti Kertu, která potvrdila, že obhájí stříbrné umístění z loňska.

Áčko na úvod přemohlo Tygry z Boleslavi

I když A-tým trénoval již od začátku ledna, praxe s hokejkou mu chyběla. Před vypuknutím jarní části 1. ligy tak Kelti uvítali nabídku sehrát přátelský zápas s extraligovým týmem Plzně, který byl ovšem výrazně oslaben.

To platilo i o berounském výběru, i tak ale do utkání vstoupil odvážně s odhodláním soupeře potrápit. To se nakonec povedlo, i když zápas museli Berounští zachraňovat v poslední třetině, kdy se jim podařilo dohnat tříbrankový náskok soupeře. Přesto se nakonec vítězem stala Plzeň, která rozhodla brankou deset vteřin před koncem.

Ujištění, že je áčko na jaro dobře připravené, dodalo i druhé přípravné utkání proti prvoligovému Kovu. Diváci sice neviděli úplně svižné utkání, i tak byli Kelti mírně lepší a za přispění juniora Michala Kupce v bráně, který ustál závěrečný nápor Pražanů, zvítězili 3:2.

V úvodním ligovém zápase druhé nejvyšší české soutěže pak Kelti porazili doma Tygry z Mladé Boleslavi 3:2 po nájezdech. Zápas byl hlavně čekáním na chyby, za domácí se prosadili Šlechta a L. Havel. Nájezdy pak rozhodl reprezentant Hrabár.

"Dobrý vstup do jarní části, i když po výkonu, který úplně optimální nebyl. Občas to u nás zezadu hodně skřípalo a rovněž směrem dopředu jsme nebyli dostatečně efektivní v zakončení, přičemž šancí na gól jsme si vypracovali dost," komentoval kouč Roman Novák, ale za dva body byl rád. "Zápas klidně mohl skončit opačně. Přece jen, naše sestava byla vepředu hodně omlazená a v nohou měla více než polovina hráčů už jeden těžký sobotní duel," dodal Novák.

Horel brankáře Tygrů nepřekonal, i když to tak vypadá.Zdroj: Kelti 2008

Matěj Taufer