Juniorka hokejbalových Keltů vstoupila do play-off výhrou nad Třincem, kterému by ráda oplatila loňské vyřazení ve čtvrtfinále. Dařilo se i dorostencům, kteří díky výhře nad Plzní vládnou tabulce své divize. Vyřazovací fázi rozehrál i B-tým, který postoupil přes Lvy Cvrčovice do semifinále Kladenské ligy. Mladší žáky zastavil ve finále kvalifikačního turnaje Hradec Králové, ale na finálový turnaj o mistra ČR stejně postoupili.

Žáci Keltů se probojovali na finálový turnaj o mistra ČR. | Foto: Kelti 2008

Junioři vstoupili do play-off perfektně

Stejně jako loni narazili Kelti ve čtvrtfinále play-off na třinecký Enviform. Hned od začátku byli aktivní a svým pohybem donutili soupeře k faulům, a právě v přesilovce je pak poslal do vedení Krbec. Když ve druhé a třetí třetině přidali dvě branky ještě Vrabec s Černým, vypadalo to na klidný konec úvodního duelu. Zbytečná vyloučení a špatná disciplína ale závěr utkání ještě zdramatizovala, když šli ve 44. minutě Kelti do čtyř a Třinec navíc odvolal brankáře. Kupec v bráně s podporou obrany však tlaku soupeřů odolal a tým tak mohl slavit vítězství 3:1 a první postupový bod.

Dorost v čele tabulky

Po výletě na jih Čech přivítali dorostenci doma Plzeň, se kterou si to rozdali o první místo v tabulce. Zápas nabídl vyrovnanou bitvu s mnoha vyloučeními. Ta Keltům pomohla hned třikrát, když díky proměněné přesilovce vždy dotáhli jednobrankový náskok soupeře. Tři třetiny tak vítěze zápasu nepřinesly a muselo se prodlužovat. Nastavenou pětiminutovku využil brzy po jejím začátku Havel a zajistil tak Keltům bod navíc, kteří dvě kola před koncem základní části vedou tabulku své divize.

Semifinále je doma

Podobný příběh jako juniory potkal i zálohu Keltů, na kterou ve čtvrtfinále opět po roce vyšel cvrčovický Lev. Ten se po základní části umístil na sedmé příčce a hned první duel této série se proměnil ve strhující podívanou. Kelti sice po divoké sedmibrankové třetině prohrávali 2:5, v dalších 30 minutách ale ukázali velkou sílu, když předvedli nevšední pětibrankový obrat a brali zaslouženou výhru 7:5.

Série se tak přesunula do kladenské arény, kde mohli rozhodnout o postupu do semifinále. Utkání pro Berounské ale nezačalo ideálně – Lvi šli do vedení už v úvodní minutě, což se podařilo korigovat až v přesilovce ke konci třetiny. Podobná situace se opakovala ještě zkraje druhého dějství, to už se ale Kelti rozstříleli a postupně si vytvořili pohodlný náskok 5:2. Závěr ještě jistil šestou trefou Hrabár, který tak definitivně rozhodl o výhře a postupu. O zopakování loňského finále se B-tým porve s Beer Stars z kladenské čtvrti Hnidous.

Mladší žáci postupují na finálový turnaj

Ke svému třetímu kvalifikačnímu turnaji se výběr mladších žáků poskládaný jak z Keltů, tak Fretek vydal až do Brna, přičemž šlo zároveň o poslední šancí nominovat se na ten finálový. Kelti se setkali se soupeři, s nimiž ještě nikdy nehráli a tato nová zkušenost byla velkou výzvou plnou očekávání. Poté, co díky dvěma hladkým vítězstvím ovládli skupinu, narazili v semifinále opět domácí tým Eagles. I tento zápas bez komplikací zvládli a ve finálovém souboji je tak čekal Hradec Králové.

Ten v zápase dvakrát dotahoval jednobrankové vedení Keltů, nicméně závěr utkání mu vyšel lépe, když duel rozhodl ve svůj prospěch trefou v čase 21:59. Tato prohra však nebyla rozhodující z pohledu kvalifikace, jelikož tým Hradce již jeden kvalifikační turnaj vyhrál, a Modrobílí mají tak i díky druhému místu jistou účast na červnovém finále.

Matěj Taufer